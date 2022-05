El "Cuervo" Larroque en la interna del FdT: "No se van a llevar el Gobierno a la mesita de luz"

El secretario General de La Cámporavolvió a agitar la interna del(FDT). Tras las fuertes críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, de la semana pasada, este martes afirmó que el presidente Alberto Fernández "adulteró el contrato electoral" con el que llegó al gobierno en 2019.sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora.En este sentido, Larroque remarcó que en la campaña electoral "los planteos" de Alberto Fernández "habían sido otros" y "tenían más que ver con el acuerdo y con la mirada que siempre sostuvimos nosotros y centralmente Cristina (Kirchner)". Sin embargo, agregó que "luego eso se adulteró".En declaraciones a la radio Urbana Play, Larroque señaló que las críticas que viene expresando en las últimas semanas contra Guzmán y las políticas aplicadas por el Gobierno -la semana pasada dijo que al ministro de Economía "no lo votó nadie" y que el "el Frente de Todos no puede ser rehén de alguien que no tiene representatividad"- tiene que ver con "sincerar una situación que es muy difícil" en la coalición oficialista. "No nos agrada, han pasado más de dos años de gobierno, hemos hecho infinidad de planteos en privado y traspasado todo eso" y ante la falta de respuestas "no queda otra alternativa que visibilizar un debate que tiene que ver con el modelo del país”. "Si te cortás solo, por lo menos traé resultados".Asimismo, el dirigente camporista cuestionó al Gobierno porque las políticas implementadas "no están teniendo resultados prácticos". Y resaltó: "Larroque fue aún más severo al asegurar que "el que traiciona el contrato (electoral) es Alberto Fernández" y lo acusó de querer romper el Frente de Todos. "Sin dudas, el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y el sector que representa, es Alberto", aseveró. También le pegó al entorno presidencial, al que calificó como "un entorno de pillos" que "lo bolsillean al Presidente". Según dijo, "no hay albertismo, están todos especulando con la propia y haciéndole un gran daño al país, al peronismo y al FDT".