Alberto Fernández: "Estamos muy unidos y convencidos en lo que estamos haciendo"

En medio de la interna dentro del oficialismo, el presidente Alberto Fernández sostuvo que en el Gobierno están "muy unidos" y "convencidos" de lo que están haciendo, al encabezar este viernes un acto en el que se entregó el crédito número 50 mil y se firmaran convenios para el financiamiento y construcción de obras en Tierra del Fuego.El máximo mandatario enumeró los principales avances de su administración en los más de dos años de mandato, como los altos niveles de empleo formal, las "4600 obras públicas en ejecución en toda la Patria” y "las 114 mil viviendas que se están construyendo en este preciso instante"."Cuando llegamosy fue la acción de (Gabriel) Katopodis el que hizo posible que en este momento haya 4600 obras públicas en ejecución en toda la Patria”, recordó.Fernández aseguró que la vivienda "es un derecho humano" del que se tiene que hacer responsable el Estado porque "no lo va a hacer ningún banco"., afirmó.Fernández no dejó de lado la situación sanitaria crítica a nivel mundial que se inició a los cien días de haber asumido y pidió observar aquella coyuntura: “Dense cuenta todo lo que hicimos en el peor momento de la humanidad. Una pandemia no ocurre cada año, ocurre muy excepcionalmente y eso fue lo que nos pasó"., recalcó en referencia al Gobierno de Mauricio Macri.Por eso, el Presidente instó a la sociedad a reflexionar sobre estos logros frente a "los que quieren sembrar el mal". “Cuando escuchen esas voces reflexionen, miren para atrás, miren la cara de las 220 familias que tienen una casa, miren la 50 mil créditos que entregamos, la satisfacción que tienen, miren la cara de los que recuperaron el trabajo...", concluyó el mandatario.Fernández estuvo acompañado por el gobernador fueguino, Gustavo Melella, y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Walter Vuoto.