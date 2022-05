10 años de la Ley de Identidad de Género y más de 12 mil con nuevo DNI

El informe concluye con un dato que visibiliza la vulnerabilidad de derechos en la que viven las personas trans. El promedio de edad de muerte entre quienes rectificaron su DNI fue de 40 años. El 75 % murió antes de los 53 años.

A diez años de la sanción de laque permitió la modificación de sexo en el DNI para que coincidiera con la identidad de género autopercibida, más de 12 mil personas rectificaron sus documentos. Se trata, en su mayoría, de adultos jóvenes que residen en centros urbanos del país.Un informe del, dependiente del, muestra cómo fue cambiando a lo largo de estos años la composición de la población que accede a este derecho y confirma que, pese a los avances en materia de derechos, sigue vigente la extrema vulnerabilidad del colectivo trans: la edad promedio de muerte es de 40 años.La ley permitió que el trámite para rectificar el documento de identidad sea administrativo y de carácter declarativo: sólo es necesario que la persona diga cuál es su nombre y cuál es su sexo y el Estado está obligado a realizar el cambio de manera gratuita.De acuerdo al informe, en estos diez años unas 12.655 personas realizaron la rectificación de sexo en su documento. El 62 % cambió su sexo por mujer y un 35 % lo hizo por varón. Unas 354 personas optaron por la opción X, como determinación no binaria, incluida a partir del decreto 476/21, en julio de 2021. Desde el Renaper informaron que se trata en su mayoría de una población joven adulta, con un promedio de edad de 33 años. Una de cada cuatro personas que rectificaron su DNI tiene menos de 24 años. Entre los más jóvenes, realizaron el cambio de DNI 525 menores de 17 años.El informe detalla que las personas que rectificaron el DNI por género varón y no binario son más jóvenes que las personas que lo hicieron por género mujer., detallaron los autores del informe.La pandemia, como en todos los ámbitos, significó un quiebre en el crecimiento sostenido de solicitudes para rectificar el DNI. Esta situación se normalizó durante el año pasado con un crecimiento abrupto. "La cantidad de rectificaciones solicitadas en el primer trimestre de 2022 casi iguala al promedio histórico de los últimos 8 años. Si seguimos así, este año vamos a terminar con el doble de las rectificaciones que se hacen en un año tipo. Esto habla de la universalización del derecho”, explica la funcionaria.Durante el periodo 2011-2017 la mayor parte de cambios realizados fueron por la categoría mujer (entre un 70 y 89 % de todas las rectificaciones). A partir de 2018 comenzaron a crecer los trámites con elección de género varón. Entre el 2019 y 2020, remarcaron desde el Renaper, casi el 60 % de los casos de trámites de rectificación fueron por género varón, y en 2021 la mitad de los casosexplicaron.La mayoría de las personas que solicitaron el cambio en el DNI viven en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Luego se distribuyen por otros grandes centros urbanos del país como Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán y Mendoza.- El primer paso es acercarse al registro civil de la localidad de residencia y pedir la rectificación de la partida de nacimiento. El trámite es administrativo y de carácter declarativo: se indica el nuevo nombre y el género a asignar.- En la partida de nacimiento se puede consignar la identidad de género que el solicitante desee incluso por fuera del binomio femenino y masculino. Puede ser no binaria, indeterminada o cuál sea que fuera la identidad autopercibida.- El trámite para rectificar la partida de nacimiento puede durar más o menos según si la persona inicia el trámite o no en la misma provincia en la que nació, ya que el registro de partidas de nacimiento se realiza en la provincia de nacimiento.- Una vez que está la partida de nacimiento se solicita en el mismo registro civil o en cualquiera de las oficinas del Renaper la rectificación del DNI. El trámite dura lo mismo que el pedido de reimpresión del DNI por cualquier otro motivo.- En todos los casos el trámite es gratuito y no es necesario ninguna presentación judicial.