Espert quiso defender su voto contra la ley de VIH y Tuberculosis y lo comparó con una verruga

"¿y él que tuvo cáncer o el que tuvo una verruga?"

"simplemente fui invitado a la cena y tuve la suerte de estar sentado en la mesa en la cual estuve" y aclaró "nosotros seguimos por la nuestra, no estamos cerca de nadie". Sin embargo destacó que en la calle no lo para "el gran empresario, sino la gente de laburo, por eso digo que no sólo le estamos sacando votos al macrismo"

El Diputado Nacional de Avanza Libertad,. El libertario se preguntó con tono de chicanaEn este sentido sostuvo que. "Esta ley no protege", lanzó en Radio 10.Por otro lado, el excandidato a Presidente explicó el encuentro de ayer con Mauricio Macri y otros dirigentes políticos,"Si la gente de laburo, labura precarizada, es porque debemos cambiar las leyes de laburo", lanzó Espert, expresó que "tenemos que discutir ciertas cosas que el país se debe tomar con responsabilidad" y aseguró que "la gente no da más de pagar impuestos, deberíamos chequear el cargo público"., comentó.Para cerrar, el economista defendió el proyecto que planteó la oposición la semana pasada en la Cámara de Diputados,. "Yo me preocupo hoy en que haya la mayor cantidad posible de votantes que estén de acuerdo que hay que cambiar el rumbo de Argentina" manifestó y acotó que el país