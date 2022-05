Alberto: "Tengo un objetivo: que el neoliberalismo no gobierne más en Argentina y eso fue Macri"

🎙️ "Mi problema hoy no es la reelección, es ver como sacar a la Argentina adelante. Mi principal objetivo es que el neoliberalismo no vuelva a gobernar en el país". El presidente @alferdez en la entrevista de @dw_espanol. pic.twitter.com/Jmyc96sNbt — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 11, 2022

🎙️ "Estoy convencido que deberíamos tejer un eje entre Europa y América Latina, para achicar el riesgo de volver a tener un mundo bipolar". El presidente @alferdez en la entrevista de @dw_espanol. pic.twitter.com/gP50Nve67C — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 11, 2022

🎙️ "Vine a Europa con dos objetivos: mostrar la posición de privilegio de Argentina para exportar alimentos y gas y dejar en claro mi preocupación por la guerra, que afecta también a los países de nuestro continente". El presidente @alferdez en la entrevista de @dw_espanol. pic.twitter.com/hdIzOuzdL3 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 11, 2022

El presidende Alberto Fernández continúa su gira por Europa, hoy en Alemania, desde donde evitó hablar de su eventual candidatura para la reelección en 2023, pero pidió "confiar menos en las encuestas" que arrojan que sus actuales chances son bajas y reiteró que su "gran adversario, su enemigo" es Mauricio Macri.En declaraciones al canal DW en Alemania, el jefe de Estado cuestionó con dureza a los sondeos de opinión, que calculan el nivel de rechazo a su gestión, ya que consideró que "están muy manipuladas"."¿Está consciente, Presidente, de que usted ha decepcionado a parte importante de su electorado?", le preguntó la periodista Jenny Pérez, de la mencionada cadena en su versión en español, al consultarle sobre los cuestionamientos del kirchnerismo y la propia vicepresidente Cristina Kirchner ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que sufre la Argentina."Yo. Eso es lo que dicen algunos. Yo no pienso semejantes cosas. Sí creo que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina", respondió Fernández, que evaluó que el país vivía "un momento de enorme crisis" cuando asumió la presidencia y recalcó que en ese momento, tras la gestión de Juntos por el Cambio, "la inflación era del 54%".Con respecto a la reelección, que ayer desde España reconoció que buscará, la conductora lo consultó acerca "de dónde va a sacar los votos", ya que le mencionó que, según encuestas, Cristina Kirchner y Macri son los políticos que más chances tendrían de ganar en contraste con el 68,5% de desaprobación de la gestión que encabeza."Los votos van a salir de la Argentina. Pero, es cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Yo confiaría un poco menos en lo que dicen las encuestas, que están muy manipuladas", remarcó Fernández.En esa misma respuesta puso sobre la mesa que su preocupación es que "el neoliberalismo no gobierne nunca más en la Argentina, porque eso fue Macri". Y sentenció:En otro tramo de la entrevista, Pérez llamativamente le preguntó "para quién está gobernando" al consultarle sobre una quita de subsidios a las tarifas de energía a sectores que "apoyan" a Macri. El Presidente le tuvo que aclarar que se trata de una segmentación y que la quita total sólo afectará a los sectores con los ingresos más altos del país."Usted debería conocer un poco mejor cómo es el tema, por ahí no se informó bien.. La Argentina hoy está subsidiando la energía al 10% más rico del país, y estamos planteando que eso no es justo en términos igualitarios", dijo Fernández.En ese punto le aclaró que si "ese sector lo vota efectivamente a Mauricio Macri, sí, es posible", ya que "son los sectores más ricos, que se beneficiaron con la concentración del ingreso en la época de Macri".El mandatario volvió a aclarar que su frase acerca de Rusia y América Latina se dio en el marco de una visita a "(Vladimir) Putin en un momento en que la guerra no existía, y si bien había tensión con Ucrania, no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y ese avance sangriento que después Rusia generó"."Cuando hablé de la puerta de entrada de Rusia, lo hice porque Rusia vivió un momento muy singular en América Latina, fundamentalmente con el suministro de la vacuna Sputnik. Eso le abría a Rusia muchas posibilidades de entrar a América Latina. Yo estaba hablando de que Rusia, en términos comerciales, pueda tener en Argentina una puerta de ingreso. Sputnik se fabrica en Argentina", repasó.Sin embargo, aclaró que tiene "muy presente" que ahora "el momento es otro". "Después de que se hayan muerto 6 millones de personas" en el mundo por la pandemia,Frente a cuestionamientos por la postura de la Argentina en contra de las sanciones a Rusia y de expulsar a Rusia del G20, Fernández planteó que "las sanciones económicas a Rusia repercuten negativamente en todo el mundo". "Hay un sinfín de petróleo, gas y trigo que deja de llegar al resto del mundo", contrapuso el mandatario. Las consecuencias atentan contra la "seguridad alimentaria y energética" tanto de América Latina como de otras regiones, planteó.Por otro lado, confirmó que piensa ir a la Cumbre de las Américas, pero que pide "lo mismo que (Andrés Manuel) López Obrador: que los organizadores inviten a todos los países de América Latina".