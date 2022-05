Senado: se trata el proyecto para pagarle al FMI con dólares fugados y el FDT tendría los votos

El Senado de la Nación tratará este jueves el proyecto de ley para pagar la deuda con el(FMI) con dinero fugado al exterior por ciudadanos argentinos. Los bloques del oficialismo (Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana) cuentan con los votos para la media sanción del proyecto.Desde las inmediaciones de la bancada deseñalaron que es un hecho la sanción del expediente, ya que los dos bloques del oficialismo cuentan con el respaldo de otros aliados. Según precisaron, los acompañamientos vendrían de Alberto Weretilnek (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y, también estiman, María Clara Del Valle Vega (Hay Futuro Argentina).El proyecto que cuenta con el dictamen de las comisiones debusca crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el organismo de crédito internacional, contraída durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2018 y que asciende más de 44 mil millones de dólares.En el plenario de las comisiones, que se llevó a cabo en abril, se realizaron modificaciones al expediente original, como la que incluye en el universo de bienes a exteriorizar no solo al dinero en efectivo, sino bienes inmateriales como créditos, patentes o derechos. También se aclaró que sólo podrán acogerse a este beneficio quienes hayan infringido lay que seguirán siendo investigados los delitos de lavado, narcotráfico, contrabando y trata de personas.Respecto a la figura del informante colaborador se establece que el monto mínimo exigido para delatar y recibir la recompensa, que será del 30 por ciento y en dólares, es de 500 mil billetes de la moneda estadounidense, cuando antes eran 15 millones.Finalmente, los dólares que se irán a buscar deben ser bienes del exterior que no estén en un banco argentino.El expediente original contó con las firmas de los senadorescuando todavía los bloques estaban unificados con la denominación Frente de Todos. Estos mismos, habían redactado un proyecto que funciona como contraparte y que establece la modificación de la ley 21.526 de Entidades Financieras), para el levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, esta iniciativa no entraría al recinto este jueves.El proyecto presentado por el kirchnerismo logró un consenso entre los distintos espacios del Frente de Todos, en tiempos de convulsión para la coalición oficialista. El expediente, que contó con el impulso de legisladores cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, recibió con el aval del presidente, Alberto Fernández, expresado a través de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, así como de economistas y sindicatos.En diálogo con El Destape Radio, Di Tullio había estimado queSegún el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del cuarto trimestre de 2021, se registraron 360.082 millones de dólares en activos de argentinos en el exterior, declarados o no.La sesión está prevista para las 14 y será comandada por la presidenta Provisional del Senado,, quien encabezará la reunión parlamentaria porque la Vicepresidenta se encuentra en ejercicio de la Presidencia, por la gira de Fernández por Europa.