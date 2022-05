Liberales de JXC compararon a Macri con la actriz de Gatubela para rechazar invitación de Milei

Continúan los cruces dentro de la oposición por la definición de la mesa nacional de Juntos por el Cambio de excluir al economista Javier Milei del armado de cara a las elecciones del año que viene y tras los comentarios del expresidente Macri sobre la UCR de las que se hizo eco un legislador porteño de La Libertad Avanza.El exreferente de la Juventud del Pro, Yamil Santoro -que ahora preside el espacio Republicanos Unidos que comparte con economistas liberales como Ricardo López Murphy- habló sobre la interna de Juntos por el Cambio y apuntó a los libertarios que acompañan a Javier Milei "que inviten a (Mauricio) Macri a una PASO desde el espacio de Milei es como que yo invite a salir a Michelle Pfeiffer".En ese sentido sostuvo que "es escasamente relevante la opinión de Ramiro Marra sobre Juntos por el Cambio", comentó que 'La Libertad Avanza' "no es un partido político" y chicaneó que "todos los políticos son casta hasta que les sirven y pasan a ser amigos", en alusión a los dichos del libertario sobre el expresidente.El dirigente cercano a Patricia Bullrich expresó que "hay que apostar a un gran frente republicano con reglas claras" y aseguró que "Espert es indispensable en el armado para 2023". "El radicalismo tiene que estar adentro, no todos me caen igual de bien, pero que vengan", concluyó.