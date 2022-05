Katopodis: "Hay perspectivas diferentes pero no tenemos derecho de dejar a los argentinos a la intemperie de la derecha"

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, señaló que Cristina Kirchner está para "participar activamente de todas las decisiones con Alberto Fernández" y pidió al Frente de Todos trabajar para fortalecer al Gobierno."No hay dudas de que la opinión de Cristina es escuchada por su relevancia y su claridad conceptual", expresó el funcionario pero luego agregó:En ese sentido, manifestó: “El debate que estamos dando no me asusta, pero tiene que estar ordenado en función de un objetivo que es consolidar nuestra coalición. Nosotros; si eso no ocurre, vamos a tener 4 o 5 partidos, 6 o 7 bloques y ya sabemos qué puede pasar en ese contexto”.“Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza a nuestra gente después de tanto agite”, pidió el funcionario en El Destape Radio, antes de indicar que para que eso sea creíble “hay que cargarlo de gestualidades que marquen que hay mucho más encuentro y coincidencias que las (diferencias) que los medios quieren amplificar”.Y reiteró:Consultado por las medidas económicas indicó: “Tienen que llegar poquito o mucho a cada uno, será con un bono, con un crédito del Procrear, con una obra pública o con una ayuda social, pero todos los días el ciudadano de a pie tiene que sentir que algo de la vida cotidiana se va ordenando”.En ese sentido, se refirió a la suba de tarifas y a su impacto en la suba de precios: “Hay una decisión de avanzar en una administración más inteligente de los subsidios, de no financiar a los sectores más ricos de la Argentina, y eso requiere un sistema de segmentación”., concluyó.