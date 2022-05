"Soy una polea de transmisión": la excusa de Bullrich para no retractarse por la fake news de Pfizer

La ex ministra de Seguridad y actual presidente del PRO,, adelantó que no se arrepentirá este mediodía en la audiencia que tendrá con el presidente,, a quien había acusado de pretender cobrar una coima para comprar vacunas contra el coronavirus de Pfizer en medio de la segunda ola de Covid 19, algo que fue desmentido por el propio laboratorio estadounidense/alemán., dijo Bullrich. Lo cierto es que el laboratorio Pfizer al inicio de la entrega no cumplió los acuerdos con otros países y a la Argentina no hubiera llegado antes de la Sputnik., enfatizó la ex ministra de la Alianza, al tiempo que agregó que no se arrepentirá en la audiencia: "¿de qué me tengo que rectificar? ¿de haber puesto sobre la mesa una verdad a voces?".Bullrich acusó a Alberto Fernández de haber intentado cobrar una coima a cambio de comprar vacunas Pfizer contra el coronavirus.El propio laboratorio Pfizer salió a desmentir la acusación de coimas. El presidente entonces inició una demanda para que se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos.Un juez convocó al presidentea una audiencia de conciliación en el marco de la demanda que el jefe de Estado le entabló a la dirigente opositora. La audiencia está prevista para las 12 en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Luís Sáenz.Si Bullrich no se retracta avanzará la demanda, informaron las fuentes consultadas.El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que el Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.anunció Dalbón, en junio pasado, a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter.La conciliación prevista para mañana es diferente a la anterior dado que la misma será ante el juez del caso y, sí la demandada no cambia de postura, el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse sí efectivamente Bullrich difamó al jefe de Estado.