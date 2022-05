Pablo Moyano respaldó a Guzmán y llamó a la unidad en el FDT

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, respaldó la gestión económica del ministro Martín Guzmán y aseguró que la central obrera hará "todo lo posible para que haya unidad" dentro del Frente de Todos.En ese sentido, consideró que el ministro "está preparado" y cumpliendo una "función importante" en este momento de la crisis mundial que vive el mundo y el país, producto de la invasión rusa a Ucrania.Y remarcó que, además, "hay que sentarse con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y con los empresarios que no son solidarios".Sobre la situación interna del FDT, Moyano afirmó que como militante y dirigente gremial le duele "ver las diferencias en el Frente de Todos" y sostuvo que van a realizar un "esfuerzo por recomponer la situación"., aseguró de cara a las elecciones presidenciales del 2023.En esa línea, advirtió que no quieren que en las próximas elecciones "vuelva la derecha" porque vienen "a completar lo que no pudieron en 2015 y a arrasar con todos los derechos de los trabajadores"., subrayó.Además, el dirigente gremial afirmó que la inflación es lo que "lamentablemente hoy esta comiéndole parte del salario al trabajador" y apuntó que "el mayor responsable de lo que está pasando son los empresarios".lamentó.En tanto, Moyano destacó que "hay un crecimiento importante de la actividad económica" ya que "el 95% de los que se transporta en todo el país se realiza a través del camión""Vemos que las rutas y autopistas están llenas de camiones. Hay un aumento importante en todas las actividades y lamentablemente no se ve reflejado en poder controlar la inflación", completó.