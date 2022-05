Un ex funcionario de Macri usó el censo para burlarse del descenso de River y lo cruzaron fuerte

"El que sabe de censos es Riber"

Quienes tienen o han tenido la responsabilidad de representar a otros deben generar consensos, no chicanas ni divisiones. El fútbol argentino tiene un largo historial de violencia que fue muchas veces motivado por quienes tuvieron responsabilidad y notoriedad pública. — Jorge Brito (@JorgeBrito) May 19, 2022

El ex presidente del Banco Central durante el gobierno de, utilizó sus redes sociales para burlarse del descenso dea la B nacional en 2011 con un, y el presidente de la entidad millonaria,, lo cruzó fuerte., tuiteó ayer Sandleris, uno de los economistas macristas responsable de, entre otras cosas, el defaulteó de deuda en pesos. Si bien es la cargada que los hinchas desuelen recordarle a sus pares riverplatenses, que responden con diversas formas de rememoración de la final de la Libertadores en Madrid, no parece ser algo decoroso viniendo de un ex funcionario público.Por eso, quien cruzó al ex titular del BCRA bajo gestión macrista fue Brito, máxima autoridad de River., inició un hilo de Twitter."Quienes tienen o han tenido la responsabilidad de representar a otros deben generar consensos, no chicanas ni divisiones.", continuó.Y finalizó: "Creemos que eso es parte de la agenda y los “chistes” del pasado. El censo y el fútbol nos involucran, pero lo más importante es la sociedad que las personas de bien queremos construir. Con Grandeza".