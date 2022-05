Tras la reunión de Gabinete, Manzur afirmó que "el Gobierno está enfocado en mantener el rumbo de la recuperación"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este jueves que el Gobierno nacional "está enfocado en la tarea de mantener el rumbo de la recuperación para seguir trabajando por todos los argentinos", al ingresar a Casa Rosada donde encabezó desde las 7.30 una reunión de Gabinete, con la participación del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, a cargo de la organización del Censo Nacional 2022, cuyo capítulo presencial se desarrolló este miércoles."El censo fue una tarea fenomenal y un trabajo titánico", dijo Manzur al finalizar la reunión con los ministros. "El Gobierno está enfocado en seguir la tarea de la recuperación y en eso estamos trabajando. Ya llevamos construidas 45 mil viviendas y más de 4.000 obras públicas. Estamos en un proceso en el cual se recupera el empleo y crece la industria", subrayó Manzur en diálogo con la prensa que lo aguardaba en el ingreso a la Casa Rosada.Al ser consultado respecto de la inflación, el funcionario aseguró que se trata de una "preocupación central" del Gobierno y dijo que, "si bien viene en descenso", se deben "redoblar los esfuerzos permanentemente" para "cuidar a los sectores más vulnerables". En rueda de prensa, Manzur explicó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso en el encuentro sobre el tema "en el marco de un contexto internacional muy complejo, con un proceso inflacionario global, en el que la Argentina no es una isla".También se refirió al conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la cámara del sector, que derivó en la paralización del transporte público de pasajeros el martes último y cuyo levantamiento quedó "resuelto en el marco de las negociaciones y en el ámbito del Ministerio de Trabajo". "En el día de hoy se está firmando y normalizando la totalidad del servicio", dijo Manzur tras la reunión de Gabinete en Casa de Gobierno, donde los ministros de Transporte, Alexis Guerrera, y el de Trabajo, Claudio Moroni, informaron a sus pares sobre el tema.INFLACIÓNComo era de esperarse, el aumento en el índice de precios fue uno de los temas abordados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó una "explicación detallada" del panorama, y según pudo reconstruir este medio, habló de la necesidad de que haya una "política fiscal sostenible". Al término del encuentro, el Jefe de Gabinete encabezó una conferencia de prensa en la que volvió a insistir con que la inflación es "multicausal" y aseguró que se trata de "una preocupación central dentro del Ejecutivo cuidar a los sectores más pobres".De hecho, al ingresar a Casa Rosada, Manzur, afirmó que el Gobierno nacional "está enfocado en la tarea de mantener el rumbo de la recuperación para seguir trabajando por todos los argentinos". "El Gobierno está enfocado en seguir la tarea de la recuperación y en eso estamos trabajando. Estamos en un proceso en el cual se recupera el empleo y crece la industria", subrayó en diálogo con la prensa que lo aguardaba en el ingreso a la Casa Rosada.CENSO 2022El titular de INDEC, Marco Lavagna, fue invitado a participar de la reunión de Gabinete para dar cuenta de los avances del Censo 2022. No obstante, no dio a conocer cifras preliminares, aunque ante una consulta de Ámbito aseguró que la información estará disponible "un poquito más adelante". "La porción sin censar es muy chica, pero hay que censarlo igualmente, por eso establecimos mecanismos y estamos trabajando con las provincias. Algunas jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires lanzaron herramientas propias de recupero. La información la tendremos hoy, un poco más adelante", dijo Lavagna al hablar en Casa de Gobierno tras la reunión de gabinete.Otra de las preguntas que hizo este medio fue si esta vez se respetará el texto de la reforma constitucional de 1994, que establece que con el resultado de cada censo debe ser actualizado el número de diputados de cada provincia (algo que no se cumplió en las mediciones del INDEC de 2001 y 2010). Si bien se evitó responder la pregunta, Ámbito pudo reconstruir que hubo un solo interesado en la reunión de Gabinete en que se aborde el tema: el ministro de Interior Eduardo "Wado" De Pedro. No obstante, su propuesta de debatir el tema no prosperó en la mesa.SISTEMA DE SALUDOtro de los temas que se abordó en la reunión de Gabinete fue una posible reforma del sistema de Salud, algo que se habló en una reunión presencial del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se llevó a cabo en Villa La Angostura. Al respecto, fuentes que participaron a este medio explicaron que quien estuvo a cargo de este tema fue la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y que el proyecto no busca la integración del sistema de salud público y el privado sino que está orientado a "el recupero de costos para lograr el equilibrio entre las diversas estructuras de salud". No obstante, las mismas fuentes aclararon que "no hay nada definitivo" todavía.LA REUNIÓNParticiparon del encuentro de ministros el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el Canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; del Interior, Eduardo de Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Defensa, Jorge Taiana; de Seguridad, Aníbal Fernández, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y las ministras de Salud, Carla Vizzotti y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También participan la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el director del Indec, Marco Lavagna; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el jefe de Asesores; Juan Manuel Olmos y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.El último encuentro se realizó el miércoles 4 de mayo y fue calificado por los participantes como "extremadamente productivo" al enfocarse en "la producción y el crecimiento como ejes para una redistribución de los ingresos". En aquel entonces, el Gobierno salió a calmar las aguas que dividen al Frente de Todos con una foto de unidad de los ministros que componen el Ejecutivo. Al término de la reunión realizada, el propio Manzur minimizó las fracturas internas y dijo que "el que define es el Presidente".No obstante, según confirmaron fuentes de Casa Rosada a este medio, pese a las declaraciones públicas del Jefe de Gabinete, en aquella ocasión se refirió a la gestión del Gobierno y aseveró en ese marco que "al que no le guste, que se vaya".