El FMI aseguró que "hay buen progreso" con Argentina e insistió en que no habrá cambios las metas del acuerdo

El(FMI) lleva adelante la primera revisión del programa decon el ministro de Economíay el, que estaba prevista para junio, pero se adelantó a mayo. En este marco, el portavoz del FMI, Gerry Rice, indicó que después de las reuniones en Washington DC, los técnicos del FMI estuvieron trabajando "intensamente de forma virtual" con el ministro Guzmán y su equipo para terminar la primera revisión. "Hay buen progreso", aseguró Rice en conferencia de prensa, aclaró, pero sin poner un plazo.Las metas de la primera evaluación se cumplen y el Gobierno espera el segundo desembolso a principios de junio. Se trata de u$s 4100 millones que permitirán cubrir el vencimiento por u$s 3855 millones del próximo 22 de junio.Consultado por el cumplimiento de metas como la acumulación de reservas y la revisión de proyecciones como la inflación y la baja de subsidios energéticos, Rice remarcó que el trabajo del staff del FMI buscaY enfatizó que "los objetivos y metas se mantienen sin cambios".recordó el director de Comunicaciones del FMI. En ese sentido, Rice destacó el impacto de la guerra en Ucrania en términos de los precios internacionales a nivel global y señaló que también afectan a la Argentina., aseguró Rice sobre el fondo que habilitará líneas a 20 años de plazo de repago y con 10 de gracia. El RST estaría operativo para fin de año según indicaciones previas de, la directora gerente del FMI. Para la Argentina, representaría acceder a u$s 1300 millones en función de su cuota en el Fondo y en el mercado ya hacen cuentas: si esos fondos llegan antes de fin de año, podrían ser una ayuda para cumplir con la meta de acumulación de reservas del BCRA.