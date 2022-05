Berni sobre Bullrich: "No descarto, ni niego, ni confirmo trabajar con ella en algún momento"

El titular de la cartera de seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien anunció hace un tiempo que no formaba más parte de la coalición gobernante Patricia Bullrich tiene "mucho respeto, es una persona de voluntad y capacidad de trabajo y no descarto, ni niego, ni confirmo trabajar con ella en algún momento", agregó que "en Argentina todo es posible" y sostuvo, "no le tengo miedo a equivocarme, prefiero hacer que especular, no se puede tener un proyecto de país cuando los dirigentes van un día para un lado y otro día para otro".En ese sentido apuntó al oficialismo, "es imposible definir al Frente de Todos hoy como está, ha perdido identidad, esencia, por eso para decir si o uno está incómodo o no, deberíamos primero entender que es" y agregó que quienes conformaron la coalición "se olvidaron que además de ganar las elecciones había que gobernar". También remarcó que "el kirchnerismo dejó de ser lo que era, metieron a tantos adentro, que perdió su color"."A mi no me defraudó Alberto porque nunca espera nada más que lo que está sucediendo" indicó y sostuvo que le parecía "imposible" que el Presidente "fuera parte de nuestro espacio por los disparates que ha dicho, por eso no esperaba mas que disparates en su gestión". "Yo sigo siendo un militante peronista, estoy hablando con muchos militantes que se sienten expulsados del partido, por eso vamos a seguir laburando y creando un espacio", comentó.Berni, a su vez resaltó el trabajo del Gobernador, "Axel es una persona muy comprometida con la Provincia, lleva cambios estructurales de verdad, tiene una proyección a largo plazo" y aprovechó para responderle a Florencia Arietto, "a la gente hay que juzgarla por la gestión que hicieron, por eso no hay que preocuparse por lo que dijo, decir barbaridades en la Argentina es gratis". "Hoy la policía es una policía completamente diferente a lo que era hace dos años, todos dicen cosas por decir, pero la realidad es que la provincia cuando llegamos no estaba para nada bien", concluyó.