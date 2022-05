Urtubey: "Hoy el peronismo está en el horno por eso necesitamos trabajar para sacarlo de ahí"

El exmandatario salteño, Juan Manuel Urtubey se refirió al encuentro del "Peronismo Futuro" que se realizó el sábado en Mendoza con los diferentes sectores del PJ y el Frente de Todos, "estoy muy agradecido que me hayan invitado a la reunión del Partido Justicialista, yo voy a estar presente en todas las reuniones que sea posible". "Yo no soy kirchnerista, tomaron la franquicia del peronismo", añadió.En ese marco sostuvo, "yo soy peronista y el peronismo es mucho más grande, tiene otra lógica" y manifestó, "creo que la Argentina necesita pensar en unidad, en el futuro, tiene que salir del prejuicio". "Como peronistas necesitamos colaborar a que la Argentina tenga una construcción de una opción sin violencia", señaló."Hoy el peronismo está en el horno, por eso necesitamos trabajar para sacarlo de ahí", aseguró y analizó que "Alberto lanzó su reelección desde las afueras de Argentina y después la dio de baja, creo que fue una acción poco feliz". "Yo no voy a caer en el mismo planteo que estoy castigando, tenemos que construir una alternativa para discutir un modelo de Argentina para salir adelante", destacó y alertó que aunque "hay una crisis social importante, no veo una ruptura institucional porque la gente entiende que los políticos somos impotentes para resolver problemas, por ende la bronca viene por otro lado".A su vez indicó que "el problema de Argentina es que estamos empañados en saber como se hacen las fórmulas presidenciales, por eso nos va como nos va" y aclaró "yo no estoy para ser candidato de nada, simplemente estoy preparado para ayudar en lo que sea necesario". Urtubey remarcó, "no me meto ni por casualidad en una candidatura hoy en día, me gustaría, pero no lo haría a cualquier precio, hay que lograr que en Argentina funcione una lógica sustentable".El exgobernador expresó que "hay un gobierno que funciona mal y no asume sus errores" y que por ende le parece que "es muy lógico lo que sucede con Milei porque cataliza la bronca de la sociedad argentina" sin embargo lanzó que "el camino no es por ahí, tenemos que construir consensos, acuerdos, la lógica de la confrontación no sirve en absoluto".Para cerrar insistió en que "tenemos que plantear hacia donde va Argentina" y que "no se debe caer en lo naiff". "No tenemos que caer en nombres propios sino en acciones para sacar a la Argentina adelante", concluyó.