El Malbrán advirtió que el caso sospechoso de viruela del mono tiene una "alta probabilidad" de portar el virus

“El primer resultado obtenido a partir de las muestras de contenido vesicular correspondientes al caso sospechoso informado en el día de ayer determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus del género Orthopox, un virus que no circula en la Argentina, y que presenta una alta probabilidad de compatibilidad con viruela símica”, informó a través de un comunicado el Servicio Microscopía Electrónica del Departamento de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.El organismo detalló que el estudio se hizo “con la técnica de coloración negativa para microscopía electrónica, determinándose la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus pertenecientes al género Orthopox” y que “se realizó una reacción de amplificación por PCR para el gen de la hemaglutinina viral”.Este último estudio se encuentra todavía en proceso y su producto, agregó el Malbrán, “debe ser sometido a secuenciación genética por el método Sanger para identificar el virus a nivel especie”. Recién cuando se conozcan los resultados se podrá terminar de confirmar si se trata del viruela símica.El Ministerio de Salud informó que el virus no tiene circulación en la Argentina y que el caso es importado: se trata de un hombre residente en la Provincia de Buenos Aires con un antecedente de viaje a España, país que visitó entre el 28 de abril y el 16 de mayo. La cartera que lidera Carla Vizzotti detalló que el hombre se encuentra aislado y "en buen estado general", mientras que sus contactos estrechos ya fueron rastreados y puestos "bajo estricto control clínico y epidemiológico".Es una enfermedad zoonótica muy poco frecuente cuyos síntomas son parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela, aunque menos graves. Los primeros casos humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970. El número de casos en países de África occidental y central aumentó durante la última década. Hasta el momento, no hay vacuna ni tratamiento para el virus.Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre los síntomas de la enfermedad se encuentran:-Fiebre;-Dolores musculares;-Inflamación de los ganglios linfáticos;-Erupción llamativa en la piel, similar a la varicela.Según detallaron, el ciclo de la enfermedad podría comenzar con el aumento de la temperatura corporal, para continuar con dolores de cabeza y musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos y agotamiento. El período de incubación suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días, informan los CDC. La enfermedad suele durar entre 2 y 4 semanas.La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que "la infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. En África se han descrito infecciones humanas resultantes de la manipulación de monos, ratas gigantes de Gambia o ardillas infectadas."En esa línea, añaden: "La transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión". "La transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente, lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección", agregaron desde la OMS.Para prevenir la viruela del mono se recomienda evitar el contacto físico estrecho con las personas infectadas. También se debe evitar el contacto con animales que puedan transmitir la enfermedad, como los roedores. Asimismo, es conveniente mantener una buena higiene en las manos y la desinfección de superficies. En caso de contraer el virus, se recomienda aislar a los pacientes en su casa o en centros de salud.