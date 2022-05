Corte Suprema: gobernadores piden ampliar el máximo tribunal

16 Gobernadores firmamos una declaración “Por una Corte Suprema de Justicia Federal”.



Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal.

La iniciativa para ampliar la conformación de laa un esquema de representación federal cobró un nuevo impulso. El bonaerensese sumó al pedido en ese sentido planteado por los gobernadores justicialistas y ya suman 16 los mandatarios provinciales que apoyan el proyecto respaldado por el oficialismo.El proyecto apunta a que el máximo tribunal tenga un “verdadero carácter federal” con un integrante por cada provincia para que, de esta manera, esa instancia superior del Poder Judicial”. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fundamentó sin eufemismos uno de los motivos centrales por los cuales es impulsado este proyecto: “No puede ser que cuatro personas manejen las libertades, los bienes y los intereses de 47 millones de argentinos”.El documento lleva el título “Por una Corte Suprema de Justicia Federal” y apunta a que sea discutida en el Congreso Nacional, donde ya contaría con el respaldo de todos los legisladores que responden a los mandatarios provinciales. Los gobernadores, puntualizó Kicillof al anunciar por las redes sociales su adhesión a ese proyecto.En la actualidad, agregó el gobernador Quintela, hay “una Corte de cuatro miembros que se toman atribuciones del Poder Ejecutivo y también del Legislativo”. Y “esto molesta” y por eso “hay que modificarlo”, dijo y redobló sus críticas: “Es necesario tener una Corte federal que tenga una mirada diferente y que defienda y represente los intereses de la Argentina, no que represente y defienda a los intereses concentrados”.La iniciativa no es aislada a la coyuntura. Es un efecto colateral del reclamo que las provincias justicialistas impulsan para que la Corte Suprema no duerma la causa abierta contra el desequilibrado respaldo recibido por la Ciudad de Buenos Aires en concepto por coparticipación federal. Respecto a este punto, el mandatario riojano sostuvo que los gobernadores “no están en contra del pueblo capitalino, sino en contra de un sistema que se ha formado y que tiene 200 años de vigencia; y que hay que transformarlo en su matriz política, institucional, productiva y económica”.El texto de los gobernadores señala que el diseño del proyecto de ley de ampliación del máximo tribunal contará en su redacción con “especialistas y juristas notables de cada provincia”. El objetivo es que la nueva conformación de ese cuerpo “tenga un verdadero carácter federal”.Quintela adelantó que, además de la ampliación de los miembros del máximo tribunal, el proyecto también planteará establecer un nuevo período en la permanencia de los ministros de la Corte, de modo tal que se acorte “la periodicidad de los jueces”. El proyecto, prosiguió, también pretende abrir la posibilidad de que haya otra instancia para revisar los fallos. “Así como a nosotros se nos revisan los decretos, también las sentencias tienen que tener la posibilidad de ser revisadas”, comentó.La misiva firmada por Kicillof ya había recibido la rúbrica de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También de Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfran (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Jorge Ziliotto (La Pampa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).