7 de cada 10 argentinos creen que la inflación del INDEC no representa la suba real del costo de vida

Un informe de la Consultora Zentrix advirtió que casi 7 de cada 10 argentinos creen que los datos de la inflación que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no están alineados con lo que ocurre en los bolsillos, ya que la mayoría marcó que el costo de vida permanece al alza.La encuesta, integrada por 1.029 casos a nivel nacional, expuso que el 67,4% de los argentinos considera que los últimos índices de IPC que dio a conocer el Indec no van en línea con el incremento real de su costo de vida, por los aumentos en los alimentos, transporte y servicios,. El dato representa un incremento de 10,7 puntos en comparación con julio en la baja confianza de los informes oficiales.En tanto, el 40,5% de los encuestados reconoció que su economía personal es "mala o muy mala", lo que significa una baja de 2,1 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. Además, el 64% respondió que la situación nacional es "mala o muy mala", una suba de 11,2 puntos porcentuales sobre julio.Por otro lado, el 67,8% marcó que "la clase alta" es el sector social más beneficiado por las políticas del Gobierno, mientras que el 14,7% contestó "todos por igual", el 7,3% "la clase baja, el 4,6% "ninguno" y el 3% "la clase media".Luego de haberse conocido el dato de que la carne vacuna aumentó un 31,2% y la de pollo un 25% en lo que va de 2025, crece la tendencia de juntarse entre familiares, amigos y conocidos para comprar al por mayor y obtener mejores precios mientras el poder adquisitivo se reduce.