Sappia: "Los radicales no quieren romper JxC porque creen que así pueden ganar las elecciones"

El presidente de la Convención Radical, Jorge Sappia se refirió a la renovación de autoridades que se dará esta tarde, "el punto que se refiere a las políticas de alianzas es el que va a motivar una deliberación importante y profunda" y explicó "hay quienes sostienen que hay que mantenerse en Juntos por el Cambio tal como está y quienes sostienen que hay que empezar a pensar en una renovación de esa alianza y dotarlas de otros socios".En ese sentido remarcó que deben "hacerlo con la base de un acuerdo programático donde se defina perfectamente bien que es lo que se pretende hacer si se llega al gobierno y como se va a hacer lo que se postula, ese es el nudo central del debate de hoy" y aseguró que "el rompimiento, que he postulado largamente, hoy no es posible". "Los radicales no quieren romper hoy Juntos por el Cambio porque creen que así pueden ganar las elecciones", planteó en diálogo con Futurock."Yo creo que es una perspectiva de corto alcance porque ganar para hacer un gobierno como el que se hizo del 2015 al 2019 no le veo la ganancia" señaló Sappia y agregó, "ojalá se rompiera porque hay en el pro una enorme cantidad de dirigentes que están desesperados por unirse con Milei". Sobre la posibilidad de que Macri y Bullrich se unan con el libertario subrayó "no lo descarto, esa gente es muy fanática, tiene ideas fijas en la cabeza que no sirven para nada".El histórico dirigente radical destacó que "así como Raúl Alfonsín dijo hace muchos años mi límite es Macri, hoy mi límite es Macri más Milei" y sostuvo que "son fanáticos con quienes no se puede conversar nada, no descarto que puedan irse ellos de Juntos por el Cambio antes que el radicalismo". También criticó al expresidente de su partido, "Alfredo Cornejo es más del Pro que del radicalismo, sometió al radicalismo a la sumisión con el Pro".A su vez analizó que Martín Lousteau "tiene arreglada las cosas con Larreta para que lo vote como Jefe de Gobierno y él lo vota a Larreta para Presidente" y acotó que "tiene posibilidades en el ámbito de Juntos por el Cambio o si se Macri o Bullrich se fueran con Milei". "La unión de Larreta y Lousteau podría tener andamiento y ser coronada con el éxito, puede andar muy bien", comentó.Sappia indicó que como precandidato a Presidente por la UCR lo ve a Gerardo Morales, "aún cuando no coincido con su posición a favor del mantenimiento de Juntos por el Cambio tal como está" y resaltó, "creo que es el hombre que está mejor capacitado para ser candidato a Presidente por el radicalismo, por sus antecedentes y su actividad". "Morales se ha capacitado para la gestión, yo a Manes no lo conozco, no tengo nada que decir en contra de él", concluyó.