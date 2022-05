Fondos para la Policía: hasta en el PRO y La Nación exponen que Larreta busca "caja fresca" para la campaña

Según La Nación, si la Corte resuelve más cerca de fin de año, Horacio Rodríguez Larreta tendrá fondos frescos para acelerar y ponerse en modo electoral, aún antes de que la campaña quede formalmente inaugurada.

La Nación está dispuesta a ceder a la Ciudad 40.000 millones de pesos y la Ciudad quiere 122.000 millones.

Tras el vencimiento del plazo para que la Ciudad y la Nación se pongan de acuerdo, la Corte Suprema tendrá que contestar la medida cautelar presentada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la disputa por los fondos de la Policía Federal.El fallo de la Corte podría conocerse en el segundo semestre del año, después de la feria judicial de invierno, pero desde el gobierno porteño están esperanzados con que sea antes.Desde el PRO no ven con buenos ojos la utilización de fondos públicos para hacer campaña. "La caja no se usa para la campaña. ¿Vas a usar la caja de la Ciudad para la campaña? Empezamos mal", dijo Patricia Bullrich en declaraciones al canal A24 de cara al 2023, y ratificó su intención de ser candidata a Presidenta bajo la promesa de "austeridad" y de mantener un "Gobierno chico"., sostuvo la líder del PRO.El conflicto se originó por la decisión del expresidente Mauricio Macri de aumentar en 2015 los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75%, para financiar el traspaso de la Policía Federal.Durante la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 735/2020 y retrotrajo así ese dinero al 1,4%. En tanto, el Congreso aprobó a fines de 2020 una ley que promovía la negociación entre las partes. Vencido el plazo de la ley para negociar y luego de la que la propia Corte les dio plazo hasta mediados de mayo para llegar a una solución, sin éxito, la Corte ahora deberá expedirse.Tanto en la Ciudad como en la Nación tienen una idea de que ambas van a obtener algo de lo que reclaman, dijeron fuentes del gobierno nacional y del gobierno porteño.En la Corte, el expediente aún no está circulando entre las vocalías. Tras el cumplimiento del plazo para un acuerdo y el fracaso de estas gestiones, la Nación presentó un escrito donde plantea dónde están parados en el conflicto. Lo propio debe hacer la Ciudad y a partir de allí se iniciará el estudio del expediente. Puede entonces empezar a circular y los jueces decidirá si hay consenso para un fallo, que implicará que ninguno de las dos partes gane totalmente y que seguramente ambas pierdan en algo, especulan los actores del caso.