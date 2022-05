Diputados: retomaron el debate del proyecto sobre el Consejo de la Magistratura

El oficialismo podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más, número insuficiente en pos del objetivo de reunir el quórum de 129 diputados para habilitar el inicio de una sesión.

Los expositores

La Cámara de Diputados continuó este martes con el análisis del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo y remitido por el Senado, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento. El debate comenzó a las 14 en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.Tras las exposiciones, Tailhade anticipó que el plenario seguirá avanzando con el debate y adelantó que la semana próxima volverán a reunirse para seguir con el análisis de la reforma.En contra del texto enviado por el Senado ya se expresaron los 116 diputados de Juntos por el Cambio (JxC), los cuatro "libertarios" y algún miembro de monobloques.La situación de paridad la debería definir, entonces, el interbloque Federal, que cuenta con ocho integrantes que responden a tres espacios políticos diferentes: Identidad Bonaerense, el Socialismo santafesino y Córdoba Federal.Se trató de la tercera reunión con la exposición de invitados desde que se puso en marcha el debate del proyecto, el pasado martes 17 de mayo, luego de la jornada constitutiva de las comisiones de Trabajo, el martes 10, por la que pasaron una veintena de especialistas.En esta oportunidad, el, Alejandro Segarra, planteó la necesidad de que se incluyan en la reforma "lineamientos más específicos, como la formación, experiencia laboral, cómo se puntúan este tipo de antecedentes e incluir perspectiva de género en todas las etapas de evaluación de candidatos" y pidió "hacer más efectiva la cláusula en cuanto al trato igualitario de candidatos que se desempeñan dentro del Poder Judicial y los que se desempeñan en la libre profesión".Por su parte, Sebastián Pilo,, consideró que "necesitamos cambios significativos en el funcionamiento del Poder Judicial y del Consejo", señaló que "lo deseable es discutir en serio una vía de solución" y cuestionó el proyecto sancionado por el Senado, al sostener que "elimina a las segundas minorías y a un juez o jueza" y remarcar que "el actual muestra mayor pluralidad en la representación política".A su turno, el jurista y exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra,, consideró que "hay que disminuir las facultades discrecionales que tiene el Consejo" y sostuvo que la media sanción del Senado "merece varios reparos".No obstante, señaló que "estamos en el ámbito adecuado pero no podemos decidirlo de cualquier manera. Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso que nos permita tener una institución que funcione de manera adecuada".Por su parte, la a, Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, destacó la importancia de que se avance "en los consensos para poder modificar el Consejo" y pidió a los legisladores no sancionar "un proyecto que tenga visos de inconstitucionalidad".Asimismo, Sebastián Guidi,, propuso trabajar "sobre los requisitos para la selección de los jueces como, por ejemplo, no haber sido candidato" y aseveró que "este es el mejor momento para la reforma", al afirmar que "los mejores momentos son los de incertidumbre electoral".Al finalizar las exposiciones,Graciela Camaño consideró que "el tema del equilibrio es el tema más importante" y dijo que "el desafío es poder conseguir que la política llegue a los acuerdos que deben ser mayoritarios para que el Consejo tenga fortaleza".