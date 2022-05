"Te cagás toda": escandalosa pelea en vivo entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez

dos periodistas reconocidos por su cercanía con el macrismo, como Cristina Pérez y Baby Etchecopar, protagonizaron hoy una escandalosa pelea en el pase en vivo y al aire que hacen en Radio Rivadavia, que concluyó con un final abrupto cuando el segundo abandonó el estudio intempestivamente

El clima electoral que vive la oposición pese a no ser año de comicios, el constante corrimiento de los límites hacia la derecha en el deambulan Juntos por el Cambio y los sectores libertarios y la relación de estos espacios con la prensa opositora están haciendoEn ese tren,Todo empezó cuando Pérez se negó a participar y validar una versión que atacaba ámbitos personales que proponía Etchecopar., arremetió el conductor que también hace TV en A24., le dijo en la cara Baby a Pérez, cuando ella intentaba decirle que la discusión en cuestión "no era su tema".Ante eso, la primera réplica de la periodista de Telefé fue:. Baby, con su habitual carencia de argumento, contestó que él "hablaba de La Cámpora", que no habló de "acostarse" y que sólo preguntó si eran "amigas íntimas conchavadas de alguno"."¿Vos querés ejercer el periodismo con eso? Yo no", le respondió Pérez, a lo que Baby insistió en su arremetida subida de tono: "Bueno, entonces no hagamos más pases. Porque siempre me dejás pagando".Ella le contestó que es "súper respetuosa" con él y que pueden "estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no". Etchecopar le dijo que no están "de acuerdo en nada" e insistió en "no hacer más pases"., disparó Baby, y siguió:, agregó, mientras Pérez quería bajar los decibles.Y finalizó, yéndose: "No hagamos más pases, despedite que tengo que empezar el programa".