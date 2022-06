AFIP denunciará a los Macri por el blanqueo de USD 23 millones que habilitó el gobierno de Mauricio

se conoció que la AFIP denunciará por delitos tributarios y penales a Gianfranco Macri y Alicia Blanco Villegas, el hermano y la madre del ex mandatario, por el blanqueo irregular de USD 23 millones en el marco de la iniciativa que el líder PRO propició durante su gobierno

Gianfranco blanqueó en 2017, por el régimen que impulsó su hermano Mauricio, USD 35 millones, pero con lo anterior expuesto queda claro que no eran todos propios. La denuncia que prepara la AFIP indica que cerca de dos tercios de ese monto, unos USD 23 millones, le pertenecían a la madre de ambos, Blanco Villegas, cuyos bienes estaban inhibidos de ingresar en la medida para traer fondos del exterior porque la propia medida lo prohibía

el dictamen jurídico de los especialistas de la AFIP fue que "no estaban habilitados". Sólo el beneficiario directo de un fideicomiso podía blanquearlo como parte de su patrimonio. Por eso, se concluyó que la exteriorización del fideicomiso no resultaba válida

AFIP sostuvo que la impugnación no alcanza a la totalidad de los activos blanqueados

tanto la madre de Mauricio y Gianfranco, titular del fideicomiso oculto que se pretendió exteriorizar, como el hermano del ex presidente, quien pretendió incorporarlo en forma indebida al blanqueo, resultarán denunciados al ser considerados penalmente responsables de evasión

Como el fideicomiso Quiñel Trust, de Blanco Villegas, tiene como beneficiarios secundarios en caso de fallecimiento de su titular a sus tres hijos varones, que son Mauricio, Gianfranco y Mariano, y el primero era presidente al momento del blanqueo, los especialistas no descartan que la causa derive en una investigación sobre su eventual responsabilidad

