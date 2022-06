Bianco colocó a Macri junto a la extrema derecha: "Los halcones se están comiendo a las palomas"

El exjefe de gabinete del Gobernador Kicillof, Carlos Bianco consideró "positivo" el debate interno del Frente de Todos, "lo que está faltando es una mesa donde se puedan plantear las distintas posiciones, herramientas e instrumentos, llegar a una síntesis y avanzar en ese sentido" y sobre una posible PASO entre Alberto y Cristina manifestó que "habrá que verlo, falta mucho, veremos como los debates que está teniendo nuestro frente son saldados, si eso es un candidato de consenso o unas PASO".En ese sentido se refirió a la consideración de las y los bonaerenses sobre Cristina, "hay mucho afecto y cercanía tanto con el gobernador como con la vicepresidenta" y añadió, "es difícil que la gente olvide que en los últimos años los mejores fueron los de Cristina como Presidenta". "La gente no se olvida de los buenos momentos, durante sus gobiernos se le mejoró muchísimo las condiciones de vida a los argentinos y nadie se puede olvidar de eso", comentó y recordó que "después vino un período muy triste y muy oscuro que fue el gobierno de Macri donde cayeron los salarios reales un 20%", en diálogo conFuturock.Bianco, consultado por una posible reelección de Kicillof indicó que no están buscándola, "en principio no es un objetivo" y sostuvo que "el objetivo único es aplicar todas las medidas para mejorarle las condiciones materiales de vida a los argentinos". "Será nuestro frente a través del debate el cual decida quién es el mejor candidato para encabezar la lista a Gobernador" y resaltó el "plan quinquenal" de obra pública en la provincia, "tiene todas las obras estructurales después de la desidia y el abandono durante el gobierno de Vidal".A su vez hizo alusión a la reaparición de Mauricio Macri, "lo que ha hecho con sus últimas apariciones es aclarar que es el jefe de la oposición y lo que está haciendo es leer el movimiento que se radicalizó hacia la derecha y darle más espacios" y acotó, "me parece que él está fortaleciendo ese frente más de extrema derecha en donde los halcones se están comiendo a las palomas y eso si me parece preocupante para la sociedad argentina"."Nosotros tenemos que tener los argumentos políticos y los resultados para poder dar ese debate" destacó el exjefe de gabinete y aseguró "que el mejor camino es el de crecimiento, inclusión social, igualdad y la equidad y no es el del individualismo y el sálvese quien pueda". "Eso es lo que está en debate, nosotros encarnamos claramente el ala izquierda y el macrismo encarna y representa a la derecha en esa discusión", señaló.Para cerrar planteó que lo vio "muy firme al Presidente" en el lanzamiento de una obra muy importante para la provincia que "estaba prevista y se había dado una solución estrambótica como las PPP, un esquema que tenía varios problemas". "Iba a salir el triple de lo que sale, es una estafa como lo catalogó el Presidente ayer y el contrato estaba estimado en dólares que no tiene ningún sentido práctico, no se porque tenían que estar en dólares", concluyó.