Sin conocer el proyecto, Larreta dijo que ampliar la Corte es un "avance del Gobierno sobre la Justica"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, profundiza su postura de opositor radicalizado en el marco del corrimiento de Juntos por el Cambio hacia la derecha por la presión de los "libertarios" y en ese camino rechazó hoy cualquier posibilidad o intención que Alberto Fernández pudiera tener de dialogar con los gobernadores acerca de la posibilidad de confeccionar un proyecto para ampliar la Corte Suprema

, evaluó llamativamente el mandatario de la ciudad de Buenos Aires, pese a que la iniciativa no estaría concluida y que, por ahora, se trataría de una intención del Gobierno y los líderes de las provincias de discutir cómo modificar el máximo tribunal para hacerlo más eficiente.Como ayer publicó Política Argentina , el Presidente recibe esta tarde, a las 18, a gobernadores en Casa Rosada, junto a quienes analizará, entre otros temas, la posibilidad de generar una iniciativa conjunto de ampliación de la Corte Suprema, que, en principio, sería para llevarla a tener 25 miembros.En esa línea, el Jefe de Estado presentaría a los mandatarios federales una anteproyecto redactado por el Ministerio de Justicia, pero que aún no es público, por lo que la crítica de Larreta se funda en la escasa información extraoficial que se conoce hasta el momento.Los gobernadores venían reuniéndose en los últimos tiempos y planteando críticas a la postura que, según creen, tendrá el máximo tribunal respecto del conflicto entre Nación y CABA por el traspaso de fondos para la policía porteña que Mauricio Macri había incrementado desproporcionalmente para Larreta y que Fernández retrotrajo., sostuvo Larreta, sin precisiones claras en cuanto a qué aspecto de aumentar la cantidad de integrantes de la Corte implicaría esa situación que mencionó.El alcalde porteño habló acompañado por la ministra de Educación de CABA,, una de las que se anota en perfil halcón para sucederlo en CABA ante la precandidatura presidencial 2023 del sucesor de Macri. Fue en ocasión de presentar los resultados de evaluaciones educativas, donde los alumnos tuvieron una fuerte caída en comprensión de textos tras la pandemia.Con relación a la posibilidad de una modificación de la composición actual de la Corte Suprema, Larreta la incluyó en “otro intento” del Gobierno para avanzar sobre la Justicia.“Ya lo intentaron con la reforma judicial, el intento de cambiar la ley de procurador, de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura”, enumeró, nuevamente sin argumentar esos juicios de valor, y agregó: “Todos intentos que fracasaron gracias a la unidad de Juntos por el Cambio, estuvimos, estamos y estaremos más unidos que nunca para todo, pero sobre todo para frenar este tipo de embates del Gobierno. No estoy de acuerdo con eso”.