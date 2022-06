Contundente: Tailhade aseguró que Stiusso está trabajando para Macri

“Con el sobreseimiento, se confirma de manera rotunda que Antonio Jaime Stiusso está trabajando para Mauricio Macri. Está operando para él en los Tribunales de Comodoro Py. Esta semana, Carlos Pagni en su columna de La Nación señaló esto: Macri contrató a Stiusso para que opere sus causas de espionaje”, dijo el diputado nacional Rodolfo Tailhade, en diálogo con Política Argentina.

Por otra parte, cuestionó los dichos del ministro del supremo tribunal Carlos Rosenkrantz que se produjeron en el marco de una charla sobre “derecho y populismo”: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables”, había dicho el ministro de la Corte.

El diputado kirchnerista rechazó la descalificación de las premisas que configuran el movimiento peronista. “Rosenkrantz abiertamente hace política. Se posiciona de manera antiperonista de manera explícita. Está prejuzgando, está adelantando sus posiciones en un montón de demandas que pueden llegar en los próximos años a la Corte, sobre todo las demandas que atraviesan a las provincias gobernadas por dirigentes peronistas o políticas públicas que pueden ser asimiladas como del peronismo”, dijo.

“Larreta además está expectante del fallo de la Corte. Con lo cual, todo indica que lo van a beneficiar a él y a el gobierno de la Ciudad. Por lo tanto, también tiene que chuparles las medias a los ministros de la Corte”, agregó Tailhade sobre el interés del jefe de Gobierno porteño relativo a la Corte, algo que había denunciado la propia Patricia Bullrich en virtud de que con tales fondos pudiese “financiar su campaña presidencial”.

Tailhade asoció dicha maniobra a una estrategia del macrismo y el rol del ex espía.“Por eso, no tengo ninguna duda de que esa influencia también se trasladó a estas causas”, dijo el legislador kirchnerista, particularmente refiriéndose a la de las visitas a Olivos.Y agregó: “Como consideración jurídica, me cuesta aceptar los argumentos del Juez. Desconoce las visitas a Olivos a pesar que fueron reconocidas por los propios protagonistas.“Me resulta bastante patético ese argumento, pero al mismo tiempo denota una certeza de impunidad y que muestra el nivel que tienen estos sectores de poder”, completó.“Rosenkrantz dice embozadamente palabras en contra de Eva Perón y el peronismo sin ningún pudor”, señaló Tailhade al remarcar que tales declaraciones “tienen dos o tres dimensiones”., recalcó.Para Tailhade, “la Corte dice que nuestra forma de Gobierno es representativa y el Estado argentino tiene tres poderes”. Recalcó que “el Poder Judicial forma parte de esto y, por lo tanto, también tiene que respetar los criterios de representativas”. “Es decir, los jueces se tienen que parecer a su pueblo. Tienen que representar a su pueblo”, indicó.A su entender,Tailhade consideró que Rosenkrantz, agregó., cuestionó., sostuvo Tailhade al ser consultado sobre los cuestionamientos del jefe de Gobierno a la iniciativa de los gobernadores y el oficialismo en pos de ampliar el máximo tribunal argentino a 25 miembros.Para Tailhade,sostuvo.Por último, cuestionó el faltazo del ex titular del BAPRO del vidalismo, Juan Curuchet, a la Comisión Bicameral de Inteligencia en el marco de la investigación por la Gestapo Antisindical. “Curuchet no vino porque no puede dar una explicación razonable. La Justificación que dio para no venir es que cuando recibió la citación se presentó en el Juzgado del doctor Kreplak pidiendo ser citado eventualmente para dar explicaciones en ese lugar. Pero fue más bien para eludir nuestra convocatoria”, recalcó.Y enfatizó: