Bullrich comparó al Gobierno con "Stalin" por el proyecto que aún no vio para ampliar la Corte

“Estoy muy alarmada con esto y si bien algunos pueden decir que no puede pasar, es el hecho de que lo piensen. Creo que ni a (Iósif) Stalin se le ocurrió un proyecto de este tipo”

Tenemos que hacer un gran movimiento de toda la sociedad contra este intento de anular uno de los poderes del Estado

La titular del PRO y virtual precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio en 2023se expresó con“Estoy en Coronel Moldes, en el sur de Córdoba, donde no hay una gota de gasoil y la gente no puede trabajar. La economía está destruida y, con 25 miembros puestos por los gobernadores”, arrancó su alocución la ex ministra de Mauricio Macri entrevista por radio Rivadavia.Luego relacionó el hecho de que “se trata del máximo tribunal del país, que decide sobre la constitucionalidad de las leyes" con que "son los derechos de los argentinos totalmente anulados" y la "Constitución tirada a la basura”.Según una llamativa concepción de Bullrich, sólo que el gobierno de“pueda pensar” en un proyecto como éste para modificar la Corte, sostuvo en lo que es la segunda vez que realiza una comparación así.Y siguió con su indignación, al punto de llamar a una especie de levantamiento a la sociedad: “Es algo tan fuera de nuestra idiosincrasia, de nuestro movimiento republicano y de nuestra Constitución que estoy realmente alarmada.. Porque es anularlo, que el Ejecutivo se lo apropie y dejar de tener un control de constitucionalidad en nuestro país”.