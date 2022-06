Alberto: "Necesitamos que no se apropien de la Argentina los que la quieren manejar como estancia"

El presidente Alberto Fernández resaltó la necesidad de que "no se adueñen de la Argentina los que la quieren manejar como una estancia propia" y convocó al Frente de Todos para construir un país "justo, libre y soberano con la que soñaron Perón, Néstor y Cristina", al participar del acto por el 100° aniversario de YPF en Tecnópolis., indicó el jefe de Estado durante un discurso en el que llamó a "aunar esfuerzos" para "volvernos fuertes".En ese sentido, ratificó la convicción de su Gobierno de construir "toda la infraestructura necesaria para estar preparados" y dar respuestas a una futura demanda mundial de alimentos y energía, en el marco de las consecuencias que dejará la guerra en Ucrania.También recordó que en su última gira por Europa pudo comprobar que. "Me hablaron de la energía, todos conocen Vaca Muerta. Todos interesados en el hidrógeno verde argentino, todos me hablaban del litio", señaló sobre el interés de sus interlocutores en esos encuentros.Además, el jefe de Estado afirmó que "el gasoducto Néstor Kirchner permitirá que mucho gas llegue al centro del país" y afirmó que el exmandatario Hipólito Yrigoyen "tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores" cuando hace 100 años creó YPF.Por último, advirtió que hay que "recordarle a los argentinos" que quienes "machacan sobre su desánimo" son los que cuando gobernaron hicieron que "cayera a la mitad la inversión" en exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos argentinos., manifestó."Les pido a todos mis compañeros ay con la que yo sueño también", concluyó.