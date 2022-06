06.06.2022 / VUELVE ROSSI AL GOBIERNO

AFI: la designación de Agustín Rossi fue oficializada y el Gobierno prorroga la intervención por cuatro meses más

El ex ministro de Defensa y ex presidente del bloque Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, vuelve al Gabinete de Alberto Fernández a dirigir la ex SIDE. La decisión del Ejecutivo había sido anunciada el sábado.