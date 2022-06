Lejos de las "disculpas", Macri avanza contra la UCR: "Lamento la desmesurada carta"

El ex presidente Mauricio Macri parece decidido a continuar su batalla contra la cúpula de la UCR nacional y, así, hace temblar la unidad de Juntos por el Cambio en una llamativa jugada en la que, a la vez, acusa al titular del radicalismo, Gerardo Morales, por esa situación

Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 6, 2022

“Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”

Es que el líder del PRO salió a través de su cuenta de Twitter este mediodía adel gobernador de Jujuy, después de que éste lo cruzara por sus polémicas afirmaciones de quefue uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina., tuiteó Macri hoy a las 11 del mediodía, luego de que Morales diera un puñado de entrevistas en que continuó sus críticas al ex presidente por las distintas avanzadas que viene teniendo contra figuras radicales como Raúl Alfonsín y, ahora, Yrigoyen.Sin embargo, Macri insistió en su "lamento" debido a lamisiva, que resulta así "frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos", consignó Macri, revelando que ahora su estrategia parece ser culpar a Morales y la UCR de debilitar a JXC y potenciar la interna.La controversia comenzó luego de que Macri hablara el viernes pasado en San Pablo durante la Conferencia Internacional de la Libertad, organizada por el Instituto Liberdade, cercano al presidente Jair Bolsonaro, y destacara que “el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita; fue muy contagioso y se expandió al resto del mundo”.Al día siguiente, Morales difundió una carta abierta en la que le contesta duramente al ex presidente., afirmó el titular de la UCR.Hoy, Morales afirmó que no es que "no es la primera vez" que el radicalismo recibe un "agravio" del exmandatario PRO y calificó esa actitud como "irresponsable"."No es la primera vez que recibimos un agravio de Macri desde el radicalismo. En mi opinión no sirve producir una grieta en Juntos por el Cambio (JxC)", afirmó en distintas declaraciones radiales.Asimismo advirtió que se trató de "una expresión de mala fe o de desconocimiento de la historia de nuestro país" y calificó la actitud del expresidente como "irresponsable"."Macri actuó con mala fe si es que tiene la intención de un acuerdo con la ultraderecha, antidemocrática, que es la expresión que hoy surge a partir de la antipolitica", subrayó.Y agregó: