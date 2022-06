La carta de renuncia de Matías Kulfas tras ser recibido por Alberto en Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al extitular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El encuentro que duró casi una hora tuvo lugar en la previa del anuncio en el que se dan a conocer los detalles del proyecto de gravamen a la renta inesperada.

Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno.

Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B — Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

Allí, el ahora exministro le entregó al primer mandatario una extensa carta de renuncia de 14 páginas, en la que ratifica sus dichos "en On" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En primer lugar, el exfuncionario indicó:. Además, sostuvo que Alberto Fernández tuvo que enfrentar el gran desafío de la pandemia de coronavirus a tan solo 100 días de haber asumido como Gobierno.Al hablar de los motivos que originaron su renuncia, Kulfas dijo:En el repaso de su gestión, Kulfas expresó que el país no puedeagregó Kulfas.La reunión se llevó a cabo luego del convulsionado fin de semana político, cuando el Presidente hizo público que Kulfas ya no estaría a cargo de la cartera de Desarrollo Productivo, luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusara al funcionario nacional de armar una operación de prensa en su contra."Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad", publicó el Jefe de Estado en sus redes sociales antes de que se diera a conocer el pedido de renuncia.Los duros términos en los que se refirió al Presidente al episodio están estrechamente vinculados a los motivos de salida de uno de sus ministros. Según pudo reconstruir este medio, la decisión de echar a Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo respondió a que el saliente ministro desoyó dos de los pedidos que hizo el Jefe de Estado a su Gabinete: que terminaran con los off y que defendieran la unidad de la coalición.En tercer lugar, molestó a Alberto Fernández que la actitud de Kulfas opacara la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, la que el Gobierno consideraba una de las obras más importantes de su gestión, pese a que se estima que no estará inaugurada hasta después de que se finalice el mandato oficial.Alberto Fernández le pidió el sábado la renuncia a Matías Kulfas, luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusara al funcionario nacional de armar una operación de prensa en su contra.Previamente, la Vicepresidenta realizó un posteo en su cuenta de la red social Twitter calificando como "penoso" el armado de operaciones en off the record para perjudicarla en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", publicó Cristina Fernández Kirchner en sus redes sociales.A las horas, se conoció que el actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lo reemplazará al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo. El mismo sábado además, el Jefe de Estado le ofreció el cargo vacante a Sergio Massa, aunque finalmente ambos descartaron la idea debido a que "no hay reemplazo" actualmente para la tarea que el tigrense realiza en el Congreso. Otra de las funcionarias que recibió el ofrecimiento presidencial para ocupar la silla que dejó Kulfas fue la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, quien también declinó de la propuesta.