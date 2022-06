Scioli ministro: cuáles son los desafíos que enfrenta y cómo reaccionaron los industriales

El ex gobernador bonaerense, ex candidato presidencial y actual embajador argentino en Brasil Daniel Scioli se prepara para volver a hacer política en el país, ya que es oficial que será ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Kulfas, uno de los ya ex funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández que fue despedido de su cargo en las últimas horas después de filtrar un off con informaciones falaces a la prensa

Uno de los problemas con los cuales tienen que lidiar este año las empresas es la falta de dólares

reporte del centro de estudios de esa entidad en la que se advertía sobre una menor actividad en el primer trimestre, el otro desafío que aparece en el horizonte de ex gobernador de la provincia de Buenos Aires

En ese marco, Scioli ya recibió una bienvenida favorable del sector empresarial, principalmente aquel vinculado a las Pymes, con quienes el funcionario saliente no cultivaba un mal vínculo. Sin embargo, por delante esperan al ex motonauta dos desafíos importantes: la eventual desaceleración de la actividad económicas y las dificultades para acceder a las importaciones, según dirigentes del sector.En las últimas horas, por un lado, se expresó el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA),, quien se mostró expectante por la llegada de Scioli y la continuidad de aquellas políticas que, a su juicio, resultaron positivas.“Esperamos que siga con las políticas que se vienen desarrollando en el Ministerio”, sostuvo Fernández, empresario de reconocido respaldo a la gestión del actual gobierno, quien además afirmó que los industriales esperan que Scioli le dé continuidad a las políticas de “subsidios de tasas y de apoyo a las pymes”.“Obviamente el ministro va a contar con nuestro apoyo”, agregó el titular de CGERA, sólo unas horas después de que se oficialice la salida, luego de cuestionar a la vicepresidentaprimero en on, pero después en off y con información floja de argumentos.Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA),, aseguró que "Scioli tuvo un muy buen desempeño como embajador en Brasil en favor de las pymes argentinas, tanto en las gestiones para exportar como en la realización de misiones comerciales".Además, consideró en declaraciones a Télam que el futuro ministro "va a tener que hacer eje en el Compre Argentino, que aún espera ser aprobado en el Congreso", y estimó que "deberá avanzar en una mayor integración entre las grandes empresas y las pymes"."Muchas grandes empresas están importando insumos que podrían ser provistos por pymes locales y es necesario que eso se revierta", indicó el dirigente, y llamó a "la constitución de la Mesa de Diálogo Pyme, como ámbito de discusión de nuestros problemas con las autoridades".A su vez, el secretario de la Cámara de la Industria del Calzado,, afirmó que la designación de Scioli "es una muy buena noticia para el sector ya que es alguien que conoce mucho de la situación del calzado y trabajamos desde hace mucho tiempo".Al mismo tiempo, el dirigente añadió: "Fue muy productivo en su última etapa como embajador en Brasil; tiene muy buena llegada con los industriales brasileros y estamos trabajando en muchos proyectos de instalación e inversiones en la Argentina".En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria Óptica,, aseguró que la designación "es un paso cualitativo dado el nivel de experiencia y calidad de gestión que ha demostrado Scioli en cada uno de los desafíos que ha tenido adelante".Por su lado, el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires,, enfatizó que Scioli "es un hombre de política y de gestión que conoce la realidad del sector productivo". En declaraciones a radio Provincia analizó que "como diplomático, Scioli hizo una muy buena gestión, a partir de la visión de que el embajador tiene que defender los intereses comerciales de la república".Scioli llega a Desarrollo Productivo dos meses después del programa Argentina Productiva 2030, iniciativa diseñada por el equipo de Kulfas para la creación de 2 millones de empleos.Los empresarios, según Ambito, buscan que ese tipo de políticas continúen, pero el hasta ahora embajador en Brasil enfrentará un escenario con diferencias respecto del pasado reciente, en cuando a algunas primeras señales de desaceleración que está dando la economía.. Un reciente informe de la Fundación Observatorio Pyme señala que “el 59% de las PyME industriales y el 49% de las PyME de Software e Información prevén que las regulaciones cambiarias vigentes afectarán negativamente los planes de producción para 2022”.“La previsión del aumento en el monto de importaciones para 2022 con respecto a 2021 supera el 5% contemplado por la normativa: 9% previsto por las industriales importadoras directas y 30% por las de software”, señala el texto que cita Ámbito.Las importaciones de insumos se han vuelto un problema crítico para este grupo de empresas. Se estima que el 75% ha tenido dificultades para traer al país los materiales que necesita para mantener la actividad.“Por el cepo a la importación, una pyme metalúrgica no puede comprar en el exterior insumos que no se fabrican en la Argentina, por un total de USD 6570. Pero la paradoja es que sin esos componentes no puede proveer a una gran empresa que fabrica compresores del rubro gas y petróleo y peligra una exportación por millones de dólares”, se quejó el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA),Y añadió: “Buscamos que el Gobierno tenga capacidad para discernir cuándo una importación es fundamental, porque las trabas lo que terminan haciendo es que dejen de ingresar millones de dólares por la exportación”.En el marco de una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se analizó unLa Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señaló en su último trabajo que la actividad metalúrgica en abril registró un aumento de 11,2% en términos interanuales y acumula un crecimiento de 6,2% en los primeros cuatro meses del año.Sin embargo, si se compara con marzo de 2022, la producción del sector presentó una disminución de 3,6%. Otra señal de alerta para el nuevo ministro de Desarrollo Productivo es el consumo: la elevada inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo en los consumidores generaron ya el primer retroceso del año de las ventas minoristas Pymes que, medidas a precios constantes, cayeron 3,4% anual en mayo y un 8,9% frente a abril, según CAME.