Alberto Fernández y Martín Guzmán presentaron el proyecto para gravar la Renta Inesperada

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron en la tarde del lunes el proyecto de ley para gravar la renta inesperada en aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania."La guerra de Ucrania generó grandes problemas a todas las naciones, y la Argentina no está exenta de eso. Pero hay sectores que se han beneficiado por la guerra, por el tipo de negocio que desempeñan", inició su discurso el ministro Guzmán, que fue el primero en tomar la palabra. "En general ha habido un shock a la distribucion de los ingresos y las riquezas, y si no se hace nada habrá mayor desigualdad e inequidad", agregó.En ese sentido, explicó que "hemos diseñado un mecanismo para que so no ocurra". "Es un mecanismo que busca que en Argentina haya mayor equidad y que se fomente la inversion y el desarrollo productivo", añadió.Según detalló el titular de la cartera de Economía, se tratará de una alícuota que se enfocará en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos.Asimismo, explicó que uno de los criterios para la imposición de la alícuota es que el margen de ganancia en el 2022 sea superior al 10 por ciento. También, se aplicará cuando "el aumento de margen de ganancia en 2022, en relación a 2021, haya crecido en un 20 por ciento o más"."Es un impuesto coparticipable que le va a permitir tanto a la nación como a las provincias contar con recursos para mplementar políticas públicas en pos de una Argentina con mayor fuerza desde lo productivo y con mayor equidad social", sostuvo Guzmán.En esa misma línea, el presidente Alberto Fernández señaló que "lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad y a construir justicia social".