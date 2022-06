07.06.2022 / ¿Juntos por el Cambio?

En medio de la pelea Morales-Macri, Bullrich pidió “llamar a los que no le tiembla la mano” porque “hay mucho cagón”

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad se manifestó de cara al 2023 y solicitó darme volumen a Juntos por el Cambio con personas que no tengan miedo. Sobre la del ex presidente y el gobernador de Jujuy, dijo: "Son discusiones totalmente estériles".