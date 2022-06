Paolo Rocca habló sobre el gasoducto Néstor Kirchner: No hubo corrupción ni direccionamiento

el presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, descartó ante el pleno del "Círculo rojo" en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que haya existido "redireccionamiento y corrupción" en el marco de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner

En lo que configura una mala noticia para Juntos por el Cambio por la denuncia que realizó de la mano del ex ministroLo hizo durante su participación en el cónclave celebrado con motivo de los los 20 años de la AEA. Rocca explicó cómo se decidió la participación de su empresa en la construcción de la obra y, de manera indirecta, desestimó que haya existo algo ilícito por parte del Estado., afirmó el empresario italo-argentino.En el mismo sentido contó que la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), contra la que apuntó Kulfas para atacar a, "se encontró con que había una empresa oferente líder mundial en esto (por Tenaris, de Techint)" y que las alternativas eran entregarle el trabajo a esa firma o no iniciar la obra este año., sostuvo.Para concluir su argumentación, Rocca reconoció que no es oficialista pero que no hubo ningún hecho ilícito: "No hubo hechos de corrupción y redireccionamiento del pliego. Yo puede ser que no simpatice con parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal y esto fue lo que se ha hecho. Después el sentido común se ha perdido en la múltiple grieta que tenemos por todos lado".