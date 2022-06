Ante Macri, Patricia Bullrich dijo que podría eliminar los planes sociales "en seis meses"

propuso una verdaderamente rápida eliminación de los planes sociales

Bullrich pareció proponer una especie de "corralito": "Estamos convencidos que Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo. Luego, con la confianza, vendrá. Y para eso vamos a tener que tomar algo que es una realidad"

La ex ministra de Seguridad y actual titular del PROcontinúa lanzada en una carrera como candidata presidencial para 2023 y, en ese sentido, encabezó el cuarto encuentro de lo que sería su futuro equipo de gobierno, que básicamente está integrado casi en su totalidad por ex funcionarios y dirigentes cercanos a, quien allí estuvo presente., comenzó explicando la exfuncionaria desde el Yacht Club de Olivos y ante la atenta mirada del ex presidente.Puso especial énfasis en seguridad y economía, “los temas que más preocupan a la gente”, según describieron sus equipos. Pese a algunas notas amigables que se publicaron en las útlimas horas, incluso en medios oficialistas, en ese marco lanzó frases por lo menos polémicas.“Vamos a tener que hacer cosas fuertes. Ya no nos va a alcanzar la gendarmería”, afirmó la líder de PRO sobre la situación en Rosario pero en una frase que parece prometer cosas en general.En el plano económico, hizo especial énfasis en. También planteó que la Argentina debe adoptar el bimonetarismo como hicieron Brasil y Perú y no la dolarización como había dicho ella misma días atrás en un tono cercano al de, concepto que parece haber dejado atrás porque ni Macri la apoyó.En ese sentido, llegó una de las promesas de campaña de Bullrich que expresó -como se verá a continuación- pero que luego sus voceros quisieron desandar:, sostuvo Bullrich, según recogió primero La Nación, medio identificado con Macri, allí presente. Más claro, echale agua.Horas después, desde sus vocerías intentaron negar que Bullrich haya prometido tal eliminación, pero se trata de una misión difícil cuando la ex ministra utilizó la frase "sacar los planes sociales" y afirmó que es "más difícil no eliminarlos en seis meses" que efectivamente hacerlo, para luego decir que tal tarea debe hacerse con "convicción"., dijo al concluir su discurso Bullrich, dirigiéndose a Macri que fue el encargado de cerrar el acto.Luego de la presentación y ante la prensa, la ex funcionaria de Fernando de la Rúa fue consultada acerca de la "propuesta de una economía bimonetaria" y, a sabiendas de la abierta relación que esa idea tiene con su ulterior respuesta,