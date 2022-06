Boleta Única de Papel: tras una polémica y extensa sesión la oposición logró aprobar el proyecto

Luego de mucho debate dimos media sanción a la Boleta Única Papel, y lo más importante es que lo hicimos junto a todos los espacios opositores al Gobierno Nacional. Ahora le toca al @SenadoArgentina, pero estamos a un paso de darle más transparencia al proceso electoral 💪 pic.twitter.com/d8hvLQLKN8 — Omar De Marchi (@omardemarchi) June 9, 2022

Con la ausencia de, el legislador mendocinocondujo el debate de más de ocho horas en diputados que acabó por aprobar la Boleta Única. La oposición nacional logró la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Boleta Única de Papel, que sumó 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. De esta manera, durante la sesión de ayer se le dio media sanción. Manifestó sentirse contento por el aporte a la "mejora de la calidad electoral" en el país y agregó que, concluyó De Marchi.La iniciativa fue sancionada por los votos de Juntos por el Cambio, del Interbloque Federal, de Juntos por Rio Negro, del Movimiento Popular Neuquino, y las dos bancadas de derecha y Ser, mientras que el Frente de Todos y el Frente de la Concordia Misionero lo hicieron en contra, y la izquierda se abstuvo. La iniciativa inspirada en el "modelo cordobés" de boleta única de papel logró la media sanción con 132 votos a favor, 104 rechazos y cuatro abstenciones, por lo que el debate se mudará próximamente a la Cámara alta.La oposición consiguió reunir un estricto quórum de 129 diputados con sus propios legisladores para abrir la sesión, ya que el Frente de Todos había anticipado que no bajaría al recinto porque considera que el tema no está en "la agenda de la gente" y que es "extemporáneo".Al comenzar el debate, el diputado radical por Salta,indicó que. Además, se refirió a los costos y puntualizó que "la inversión en la boleta partidaria actual es muy alta. Proponemos un sistema que prevé un excedente de 5%".A continuación, el legislador bonaerense,, sostuvo que, dijo.Por su parte el diputado dely titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales,defendió la continuidad de la boleta partidaria, al sostener que "de que el sistema electoral vigente facilite el robo de boletas o el fraude electoral en sus distintas variantes.En su discurso pidió", en alusión al derechista Javier Milei. También se lamentó que la oposición se conforme con unaen el marco del debate acerca de una reforma electoral de gran envergadura que merecería acuerdos transversales entre las fuerzas políticas mayoritarias.El diputado del Frente de Todos,, dijo que la oposición, agregó y cuestionó el formato del nuevo sistema: “La boleta única es como ‘Buscando a Wally’”.El diputado de Avanza Libertad,, defendió el proyecto e indicó queñadió.La posibilidad del veto presidencial también sobrevoló los discursos de la oposición. “Esperemos que el Senado no sea conservador y sobre todo que no sea conservador el Presidente y que no lo vete. Que no le tenga miedo al pueblo y a la expresión popular”, señaló la diputada de Evolución radical, Carla Carrizo.Desde el Frente de Izquierda, la diputadacuestionó el proyecto y advirtió que se está "discutiendo un tema que sólo le interesa a la clase política, mientras el dueño de 'Ladrónima' se nos ríe en la cara", en referencia a las declaraciones sobre remarcación de precios del empresario supermercadista patagónico Federico Braun. También criticó el consenso opositor para llegar a un dictamen sobre Boleta Única, al afirmar con esta iniciativadijo y pidió debatir cuestiones centrales como el financiamiento de las campañas electorales y la asignación de espacios publicitarios.En el mismo sentido, la diputada del PO,señaló que el debate “no cambia la naturaleza política del régimen electoral existente y vigente”.”, completó.El proyecto opositor se inspira en elde Boleta Única. Se trata de una única planilla que condensa toda la oferta electoral y que segmenta a las agrupaciones políticas en filas horizontales, identificadas cada una con un color distinto. Por cada tramo y categoría el elector podrá marcar un solo casillero, porque si lo hace más de dos veces se considerará nulo, en tanto que si deja todos los casilleros vacíos en esa categoría se considerará voto en blanco solo para esa categoría. No habrá un casillero para marcar el voto en blanco, que era una de las alternativas que estaba sobre la mesa previamente.La Boleta Única tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa).En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente. Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.Con respecto al orden de ubicación de las listas de las coaliciones electorales se resolverá por sorteo para las elecciones primarias, mientras que para las elecciones generales la Boleta Única presentará a las diferentes listas conforme a la cantidad de votos que haya obtenido cada agrupación política en la categoría de candidatos a diputados nacionales. Es decir que el primer lugar en orden de aparición en laquedará reservado para la agrupación política más votada y el último lugar pertenecerá a la agrupación menos votada en esa misma categoría.Cuando haya simultaneidad de fecha entre comicios nacionales y provinciales habrá concurrencia de los dos sistemas de votación o bien la provincia adoptará la Boleta Única pero con una planilla diferenciada de la nacional.Se sospecha que el proyecto no contará con la misma suerte en el Senado, donde el bloque oficialista del Frente de Todos es mayoritario., celebró el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Omar De Marchi. Sin embargo, aún en el improbable escenario de un triunfo en el Senado, lo cual solo podría producirse si un puñado de legisladores oficialistas se da vuelta y apoya el proyecto opositor, el presidente Alberto Fernández podrá ejercer el derecho constitucional al veto asumiendo el costo que eso implicase.