Alberto Fernández defendió la renta inesperada y reclamó a EEUU por excluir países en la Cumbre de las Américas

El presidente Alberto Fernández defendió la renta inesperada para "mejorar la distribución del ingreso" y criticó a Estados Unidos por la exclusión de país latinoamericanos, al participar este jueves de la reunión plenaria de la Cumbre de las Américas."Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que debíamos estar, en este ámbito tan propicio para el debate", expresó el mandatario argentino en relación a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la política de bloqueos implementada históricamente.Ante la mirada de Joe Biden, enfatizó: "Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un “derecho de admisión” sobre los países miembros del continente".En esa línea, apuntó duro contra la OEA por su intervención en el Golpe de Estado a Bolvia. "Si la OEA quiere volver a ser respetada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen", sostuvo.También cuestionó el apoyo de Estados Unidos para el préstamo del FMI al Gobierno de Mauricio Macri. "La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional, fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino", denunció.Además, destacó la importancia de la renta inesperada en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. "La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso", indicó para luego agregar: "No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Es hora que tomemos nota y actuemos en consecuencia"."Propongo dos objetivos: organicemos continentalmente la producción de alimentos y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición energética. El momento de hacerlo es hoy. El hambre ataca. Sólo debemos debatir cómo hacerlo", remarcó.Por último, invitó al presidente estadounidense a participar de la próxima reunión plenaria de la CELAC. "Unidos o dominados. Unidos por la causa común o dominamos por la codicia económica", reflexionó.