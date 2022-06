Por fuera de la agenda: Alberto Fernández y Bolsonaro se encontraron en la Cumbre de las Américas

La agenda oficial presidencial del jueves en la Cumbre de las Américas sufrió una modificación sorpresiva: tras su crítico discurso en la reunión plenaria, el Presidente tuvo un encuentro de media hora en el vip de la sala de conferencias con su par brasileño, Jair Bolsonaro, de los cuales unos diez, fueron a solas. Según trascendió, el cruce comenzó como un saludo que fue a dar Bolsonaro a Fernández y derivó en un encuentro que surgió de manera informal, pero que se dio en el marco formal de la cumbre, en el que el tema central fue la cuestión energética.Bolsonaro le transmitió a Fernández el interés de ese país en importar gas. El ministro de relaciones exteriores brasileño, Carlos Franca, celebró el encuentro en declaraciones a la prensa. La conversación apuntó a la necesidad de sumar esfuerzos no sólo en el tema energético, también en lo que hace a la producción de granos, en un contexto mundial que demanda una mayor integración regional.Luego de que el brasileño no asistiera a la asunción de Fernández, los primeros encuentros que los mandatarios tuvieron se dieron en el marco de la pandemia, y siempre de forma virtual. Un encuentro personal se dio en la cumbre del G20, en octubre del año pasado en Roma. Pero no hubo entonces un espacio para la charla extendida, se acotó al momento del saludo para la "foto de familia" de esa cumbre, y el intercambio fue básicamente de bromas alrededor del fútbol y las selecciones de ambos países.Más allá de que no había una reunión bilateral pautada entre los mandatarios, el encuentro causó sorpresa en una relación que siempre se mantuvo con tensiones, y en tiempos preelectorales para el Brasil en el que Lula Da Silva se perfila como el candidato con mayor intención de voto.La agenda de Alberto Fernández continúa hoy viernes, último día de la Cumbre, con un encuentro con su par chileno, Gabriel Boric, en el que se firmará un acuerdo gasífero, una reunión bilateral con el presidente del Perú, Pedro Castillo, y la tradicional "foto de familia" con todas y todos los mandatarios que asistieron.