Tierra del Fuego: el Gobierno provincial dejará de comprarle a La Anónima

El Gobierno de Tierra del Fuego anunció la decisión de dejar de comprarle productos a la cadena de supermercados La Anónima, luego de las declaraciones formuladas por su titular, Federico Braun, en el Foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).Voceros del Ejecutivo fueguino informaron a Télam que por estas horasEl gobernador provincial, Gustavo Melella, deslizó la posibilidad en declaraciones efectuadas a medios fueguinos, en la cuales dijo que “a veces como Estado compramos en La Anónima, pero".En cambio, el secretario de Energía de su gobierno, Moisés Solorza, aseguró en un tuit que la provincia “dejará de comprar” en la cadena supermercadista y lo atribuyó a una “firme decisión del gobernador”. Y dio un paso más al bautizar a La Anónima comoy calificó de “miserables” los dichos de Braun en el foro de AEA celebrado el martes pasado.“Es imprescindible que entre todos y todas, cuidemos de los especuladores y formadores de precios, para que no sigan incrementando sus ganancias a costa de las especulaciones en los alimentos.como propia”, agregó Solorza en un mensaje publicado en las redes sociales.Sin embargo, consultado por Télam, el funcionario aclaró que -si bien la decisión “está tomada”- se analiza cómo implementar la medida desde el punto de vista administrativo y, desde la faz logística, para que "no haya faltantes de productos".La Anónima es la principal cadena supermercadista de Tierra del Fuego y sus sucursales de las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia abastecen la mayoría del mercado alimenticio de la provincia más austral de Argentina. De todas maneras, Melella reaccionó de inmediato cuando se conoció la declaración de Braun."Se nos ríe en la cara a los argentinos. Demuestra lo que de verdad son. Estaban en familia. Eso no se puede decir ni en broma. Primero lo admite y además reconoce que aumenta la pobreza", escribió hace unos días el gobernador fueguino.Melella consideró “realmente lamentable” que “un empresario supermercadista se tome tan a la ligera la situación compleja y dolorosa que están soportando los argentinos y argentinas debido a la profunda inflación”., agregó el mandatario provincial en declaraciones oficiales difundidas por el área de prensa de la gobernación.Asimismo, el funcionario recalcó que “cada vez que se remarcan los precios en los supermercados se debilita el poder adquisitivo de las y los trabajadores, incluso de sus propios trabajadores y trabajadoras”.“Expresiones como estas son lamentables y repudiables. No hay que reírse, sino aportar soluciones”, concluyó Melella en alusión al contexto de broma en que Braun efectuó la declaración.