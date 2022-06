Senado: El Frente de Todos ya tiene el número para aprobar la ampliación de la Corte

El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores ya tiene el número suficiente de votos para aprobar y girar a Diputados el proyecto de ley que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, llevándolo de cinco miembros, tal como establece la actual legislación, a 25.La bancada oficialista consta de 35 senadores propios, que apoyaron abiertamente la iniciativa. A esos se le suman sus habituales aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Ríos Negro; y la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia. Además, en los últimos meses se convirtió en aliada del Frente de Todos la peronista riojana Ada Clara del Valle, del monobloque Hay Futuro Argentina.Con esos 38 legisladores a favor de la iniciativa, el oficialismo bloqueará fácilmente cualquier maniobra de Juntos por el Cambio de obstaculizar su sanción, ya que el Frente de Todos no solo tiene el quórum, sino también la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Senadores. No obstante, la iniciativa no comenzará a ser estudiada la semana próxima ya que primero los legisladores la ocuparán en trabajar con sus asesores, dijeron fuentes legislativas.Un plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales volverá a estudiarla en la semana del 20 al 24 de junio. Así lo reveló el jefe del interbloque oficialista, José Mayans, quien mencionó, además, que "es probable que se le agregue algo" al proyecto y que "se va a estudiar el tema" ya que "estamos haciendo una discusión que es fundamental".En declaraciones a la prensa acreditada, el senador formoseño descartó que en las audiencias que se llevarán a cabo se invite a los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia para que den su opinión. "No conviene que vengan a opinar sobre un tema que les compete a ellos", aseguró.El jueves por la tarde los líderes de la bancada oficialista, el mencionado Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, presentaron la iniciativa que había sido originalmente ideada por 16 gobernadores del Frente de Todos, quienes se la expusieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a fines de mayo. El proyecto consta de sólo cuatro artículos: el primero de ellos establece que los integrantes de la Corte serán 25.La iniciativa también establece que el Senado deberá darle acuerdo a otros 21 miembros propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.Desde la reforma de 2006, la Corte Suprema funciona con cinco integrantes. Y así lo hizo hasta noviembre de 2021, cuando Elena Highton de Nolasco renunció a su cargo. Ese mismo primer artículo de la norma, no obstante, anuncia que en una futura "ley especial" se definirá "el modo de organización y funcionamiento" del Supremo Tribunal.La idea es que ese proyecto, que aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos para, tal como dicen los fundamentos de la medida presentada por Mayans y Fernández Sagasti, "para fortalecer la inmediatez de los expedientes".Las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales ya tienen en estudio otros cuatro proyectos de ley vinculados con la conformación de la Corte. Todos llevan la firma de integrantes del Frente de Todos o de sus aliados.El de la neuquina Silvia Sapag eleva el número de integrantes a 15 de los cuales no más de ocho deben ser del mismo género, al tiempo que se buscará la representación por regiones. El proyecto del puntano Adolfo Rodríguez Saá, en cambio, impulsa la idea de que la Corte vuelva a tener nueve miembros. El rionegrino Weretilneck presentó en abril una iniciativa que propone llevar a 16 los miembros del máximo tribunal, con una representación federal (tres jueces por región) que garantice y promueva la paridad de género.Finalmente, la riojana Del Valle propuso, a mediados del año pasado, una Corte con el mismo número de integrantes, aunque buscando la paridad de género.