EEUU estaría dispuesto a levantar las sanciones a Venezuela

El director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones impuestas a Venezuela, siempre y cuando haya "pasos concretos" por la otra parte. "Nosotros apoyamos 100% un diálogo que sea liderado por los venezolanos, no uno donde Estados Unidos imponga condiciones. La política nuestra es clara, estamos totalmente dispuestos a levantar la presión de sanciones, pero en base a pasos concretos", manifestó González en una entrevista con la cadena Voice of America.El funcionario estadounidense destacó además la importancia de avanzar en el diálogo "genuino" entre el Gobierno y la oposición y de que sean los propios venezolanos los que lideren este proceso, y no otros países, consignó la agencia Europa Press. En cualquier caso, González subrayó que Estados Unidos sigue reconociendo al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela pese a que otros países del continente no están de acuerdo.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó esta semana por teléfono con Guaidó, a quien le ratificó su reconocimiento como "presidente interino de Venezuela" y dijo estar dispuesto a "calibrar las sanciones" contra el país caribeño. En la conversación que mantuvieron mientras Biden viajaba a la Cumbre de las Américas, el mandatario estadounidense "expresó su apoyo a las negociaciones lideradas por Venezuela como el mejor camino hacia un restablecimiento pacífico de las instituciones democráticas, elecciones libres y justas y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos".Biden también "reafirmó que Estados Unidos está dispuesto a calibrar la política de sanciones" dependiendo de "los resultados de las negociaciones" entre el gobierno y la oposición.En mayo, las delegaciones del Gobierno y la oposición dieron a conocer su disposición a reanudar el diálogo político iniciado en México tras el relajamiento de algunas de las sanciones de Washington.La Casa Blanca anunció el 17 de mayo un leve "alivio de sanciones" a Caracas, con miras a promover el reinicio del estancado diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, lanzado en agosto en pos de superar la crisis política y económica en Venezuela y suspendido en octubre último por la extradición hacia Estados Unidos, desde Cabo Verde, de Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro. Se trata de la flexibilización de algunas de las sanciones -entre ellas un embargo petrolero- impuestas al gobierno de Maduro en 2019, que pretendían presionar su salida del poder tras desconocer su reelección un año antes.Venezuela fue uno de los países ausentes esta semana, junto a Cuba y Nicaragua, en la IX Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, después de que el gobierno estadounidense decidiera no invitar a esos gobiernos por la falta de compromiso con los valores democráticos. Esta ausencia provocó el boicot de algunos líderes de la región, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el reclamo de otros, como Alberto Fernández o el chileno Gabriel Boric.