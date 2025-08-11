14.08.2025 / Internacional

Milei y Zelenski mantuvieron una reunión a distancia: los temas de la charla

Los mandatarios mantuvieron una extensa reunión luego de haber tenido un encuentro en marzo de este año para abordar "la relación bilateral y el proceso de paz" con Rusia.




El presidente Javier Milei llevó adelante una reunión telefónica con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de las negociaciones con Rusia a más de tres años del comienzo de la guerra.

"Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina @JMilei", escribió el mandatario ucraniano en un mensaje a X tras el contacto.

"Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Les informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo", agregó.

En otro pasaje de su mensaje, Zelenski afirmó que dialogaron sobre "los logros económicos de Argentina", sobretodo de la "desregulación y la superación de la inflación".

"Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo", afirmó.

El mandatario ucraniano - que en su mensaje se deshizo en halagos para con el líder libertario - también analizó que "las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto" y destacó la colaboración en "la tecnología, la economía, la industria agrícola".

"Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania", sentenció Zelenski.

En marzo de este año, el Presidente ya se había reunido con Zelenski en una charla "cálida", según aseguraron desde Casa Rosada. Durante ese encuentro, se había abordado "la relación bilateral y el proceso de paz" con Rusia.

Además de estas dos conversaciones a la distancia, los mandatarios tuvieron una reunión bilateral en el Foro de Davos 2025 en marzo de este año. Zelenski estuvo en Buenos Aires para la asunción de Milei en diciembre de 2023.

