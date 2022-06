Desde la UCR bajan la tensión en la interna con Macri y le desean el mejor de los éxitos a Daniel Scioli

“Ojalá encuentre los mecanismos que hasta acá no han encontrado para resolver la cuestión productiva que es el eje central que Argentina necesita para poder comenzar y salir de esta situación”, dijo el senador bonaerense de la UCR, David Hirtz, al ser consultado sobre la llegada del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

No obstante, señaló que “no se trata de un cambio de nombre o persona, más allá de que el cambio de Kulfas obedece a una interna del partido oficialista”. “Acá lo que se trata es que no hay vocación para las políticas de desarrollo que se tendrían que impulsar desde el sector productivo”, dijo.Y agregó:También hizo referencia al proyecto de los diputados Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Martín Ranzini (PRO) sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los estamentos estatales.recalcó Hirtz.Por último, trató de ponerle paños fríos a la pelea Morales-Macri y dijo que tales tensiones en la provincia de Buenos Aires solo se supeditan a matices. “Nosotros tenemos un trabajo mancomunado que se expresa en los dos bloques de Diputados y del Senado que se da de manera muy homogénea, con funcionamiento del PRO en el Senado y el radicalismo en Diputados. Esto ha funcionado bien”, recalcó.enfatizó el ex intendente radical.