Libertarios reunidos: Milei se mostró con Eduardo Bolsonaro y José Kast en un evento "conservador" en San Pablo

¿Querés asustar a la izquierda?

Tengo una fórmula...

Podés mostrarle esta foto...

.@BolsonaroSP , @joseantoniokast and me por LA LIBERTAD...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SvdlgNOh2w — Javier Milei (@JMilei) June 12, 2022

El diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, participó este domingo de un encuentro organizado por el Instituto Conservador-Liberal en San Pablo, donde se mostró con otros líderes conservadores de la región, como el diputado derechista e hijo del presidente brasileño, Eduardo Bolsonaro, y el excandidato presidencial chileno, José Antonion Kast. "¿Querés asustar a la izquierda? Tengo una fórmula. Podés mostrarle esta foto. @BolsonaroSP , @joseantoniokast and me por LA LIBERTAD...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el dirigente libertario en sus redes sociales junto a una foto. A lo que Bolsonaro le respondió: "¡Tiemblan los zurdos!", con las banderas de los tres países.Los tres participaron como oradores en el encuentro, inspirado en la conferencia que se realiza en Estados Unidos desde hace más de 50 años. El diputado Bolsonaro señaló que en la conferencia se expuso sobre “la loca nueva constitución socialista de Chile, la escasez de combustible en Argentina y la posesión de armas”. Milei participó del encuentro tras su presentación en el conurbano bonaerense, donde con escasa concurrencia, se presentó como candidato presidencial en el estadio del club El Porvenir de Gerli, en un espacio con capacidad para 14.000 personas, se reunieron apenas unas 1500.En San Pablo, señaló que “hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo. No comprender eso implica tomar posiciones tibias que conducen a mayores dosis de socialismo hasta llevarte a la dictadura propia de la izquierda”.Mientras que Kast, que segunda vuelta presidencial contra el candidato de izquierda, Gabriel Boric, advirtió en Twitter que “Latinoamérica está en peligro” y cerró su mensaje con la frase del economista y diputado argentino: “viva la libertad, carajo”. El 19 de diciembre del año pasado, Kast llegó a segunda vuelta presidencial contra el candidato de izquierda, Gabriel Boric. El la elección, Boric se impuso con el 55,9 % de los votos, contra el líder derechista, que alcanzó el 44,1%. Otros oradores del encuentro fueron los diputados federales brasileños Carla Zambelli, Paulo Eduardo Martins y Capitão Derrite, y los exministros de la administración de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles (Medio Ambiente) y Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestructura).El presidente Jair Bolsonaro apareció a través de un video donde afirmó: “¡Reúno más gente fuera de Brasil que Lula dentro!”, en el marco de las elecciones presidenciales de octubre. A menos de cuatro meses de las elecciones, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una ventaja de alrededor de 8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro, según un sondeo publicado el pasado miércoles. En tanto Da Silva continúa como el máximo favorito con un 43% de los apoyos, de acuerdo con la encuesta elaborada por la empresa PoderData. Por su parte, Bolsonaro lograría un 35% de los votos.