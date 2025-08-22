Hasta Joni Viale se indignó por la corrupción en discapacidad y le marcó la cancha a los libertarios

En su editorial, el periodista Jonatan Viale fue al hueso y enumeró casos recientes que golpean al oficialismo. “El caso Libra que no terminó, que no terminó. Tuvimos corrupción en Anses y en el PAMI y en distintas provincias donde se pedía un diezmo para la Libertad de Avanza. Esto lo contó Manu Jove en TN. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, que lo recontracontamos acá y allá, contratando al Banco Nación a lo que es éticamente incompatible, está mal. No puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación, lo dijimos”.

También recordó las promesas de campaña de Milei y la falta de respuestas del gabinete. “Tipo dijo, ‘Vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad.’ y vengo a destruir los curros del Estado.’ ¿O no? ¿No era eso en la campaña? Y yo banqué eso. Y no, che, me gusta que el tipo con la motosierra diga, ‘Voy a hacer mierda los curros del Estado.’ Bueno, acá no parecería ser el caso. Como también fallaron las explicaciones del Ministerio de Salud en el caso Fentanyl. Yo lo dije el otro día, ‘No alcanza con un ministro llorando, no alcanza.’ Yo creo que la gente merece explicaciones porque ustedes son el partido anti casta”.Con un mensaje que resuena en los barrios y en las organizaciones que defienden a las personas con discapacidad, el periodista puso un límite ético: “Podríamos entender ni avalar la corrupción ni los sobres ni la permanencia del afán estructural, al menos acá. No cuenten conmigo para eso, pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afán estructural. Si hay un corrupto hijo de mil putas que chorrió con los discapacitados y con la droguería, que se vaya a la concha de su madre y que lo metan preso”.