Adorni cruzó a Peretta por el caso Feinmann y abrió otra interna libertaria

El vocero presidencial defendió al polémico conductor y calificó de "energúmeno" a Marcelo Peretta, el sindicalista farmacéutico. Peretta, quien está alineado con Patricia Bullrich, y había facilitado un acercamiento con Javier Milei a principios de 2021.
Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión. Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025
