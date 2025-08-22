Adorni cruzó a Peretta por el caso Feinmann y abrió otra interna libertaria

El vocero presidencial Manuel Adorni salió a respaldar al conductor y tildó de “energúmeno” a Marcelo Peretta. El sindicalista farmacéutico responde a Patricia Bullrich y tendió el puente con Javier Milei a inicios de 2021. El peronismo marca que el oficialismo alimenta la violencia y después se desentiende.

Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión.



@fotoWCabe destacar que a quien llama energúmeno Adorni es Marcelo Peretta, quien responde políticamente a Bullrich y fue el responsable de acercar a inicios de 2021 a Bullrich con Javier Milei. Además, el sindicalista anunció con Bullrich un programa sindical de reformas y se lanzó como candidato a jefe de gobierno por la agrupación Halcones con el respaldo de la presidenta del PRO.La trama incluye fotos y escenarios compartidos. En la inauguración de un local del PRO participaron Bullrich y Peretta, y también estuvieron Hernán Carrol (Nueva Centro Derecha) y Hernán Sevaigne, actualmente cercano a Lilia Lemoine. Ese entramado vuelve a cruzar al PRO con el armado libertario en la Ciudad.