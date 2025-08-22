22.08.2025 / POLÉMICA

Adorni cruzó a Peretta por el caso Feinmann y abrió otra interna libertaria

El vocero presidencial defendió al polémico conductor y calificó de "energúmeno" a Marcelo Peretta, el sindicalista farmacéutico. Peretta, quien está alineado con Patricia Bullrich, y había facilitado un acercamiento con Javier Milei a principios de 2021.




El vocero presidencial Manuel Adorni salió a respaldar al conductor y tildó de “energúmeno” a Marcelo Peretta. El sindicalista farmacéutico responde a Patricia Bullrich y tendió el puente con Javier Milei a inicios de 2021. El peronismo marca que el oficialismo alimenta la violencia y después se desentiende.



“Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente solo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”, dijo el vocero presidencial. Detrás de esa frase, Adorni apuntó a Peretta, figura del sindicalismo halcón y operador político del PRO en la Ciudad.

Cabe destacar que a quien llama energúmeno Adorni es Marcelo Peretta, quien responde políticamente a Bullrich y fue el responsable de acercar a inicios de 2021 a Bullrich con Javier Milei. Además, el sindicalista anunció con Bullrich un programa sindical de reformas y se lanzó como candidato a jefe de gobierno por la agrupación Halcones con el respaldo de la presidenta del PRO.



La trama incluye fotos y escenarios compartidos. En la inauguración de un local del PRO participaron Bullrich y Peretta, y también estuvieron Hernán Carrol (Nueva Centro Derecha) y Hernán Sevaigne, actualmente cercano a Lilia Lemoine. Ese entramado vuelve a cruzar al PRO con el armado libertario en la Ciudad.

