Congreso: avanzan la moratoria para jubilados, la ampliación de la Corte y el alivio a monotributistas

Tras el logro de la oposición con la Boleta Única en Diputados, el Frente de Todos busca recuperar la iniciativa en el Congreso mediante el tratamiento de la moratoria previsional y la ampliación de la Corte Suprema en el Senado. En tanto, apunta a darle media sanción al proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas en Diputados.En la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyecto de Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti se trata este martes. La iniciativa plantea una “moratoria especial” mediante un plan de pagos para los hombres y mujeres que cumplen 65 y 60 años en los dos próximos años y no llegan a los 30 años de aportes registrados en el sistema de seguridad social. El objetivo es cubrir una situación donde se espera que sólo una de cada diez mujeres podrían jubilarse en el próximo año, mientras que en el caso de los hombres alcanzaría sólo a tres de cada diez. En caso de aprobarse en el Congreso, la iniciativa beneficiaría a cerca de 740.000 trabajadores y trabajadoras.Por otra lado, la Cámara que preside Sergio Massa sesionará este miércoles cerca del mediodía para darle media sanción a la ley de "alivio fiscal" para autónomos y monotributistas. El texto impulsado por el tigrense modifica la Ley de Monotributo para adelantar al 1 de julio el ajuste de los montos máximos de facturación. En este sentido, establece un incremento del 29,1%, al igual que el incremento que registraron las jubilaciones y prestaciones de la Anses durante el primer semestre del año. En principio, la sesión para tratar el "alivio fiscal" que busca beneficiar a más de cuatro millones de personas iba a ser el jueves pasado, pero, con la invitación de último momento por parte del presidente Alberto Fernández a Massa, para que participe de la Cumbre de las Américas en California, llevó al oficialismo a posponer el debate.La coalición opositora más numerosa, Juntos por el Cambio, ya anticipó que no acompañará ninguna de las dos medidas. En el caso del alivio fiscal el planteo -que quedó plasmado en el dictamen de minoría durante el debate en comisión- es que, en lugar de achicar la brecha entre lo que pagan los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos y monotributistas, su propuesta establece que esa brecha desaparezca.Por otra lado, la reforma a la Corte Suprema ya inició el debate en el Senado con reuniones informativas y recibió un nuevo impulso estos últimos días con la entrada del proyecto de los gobernadores peronistas que piden elevar el número del supremo tribunal a 25 miembros. El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores ya tiene el número suficiente de votos para aprobar y girar a Diputados el proyecto de ley, que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, llevándolo de cinco miembros, tal como establece la actual legislación, a 25.La bancada oficialista consta de 35 senadores propios, que apoyaron abiertamente la iniciativa. A esos se le suman sus habituales aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Ríos Negro; y la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia y la peronista riojana Ada Clara del Valle. Con esos 38 legisladores a favor de la iniciativa, el oficialismo bloqueará fácilmente cualquier maniobra de Juntos por el Cambio de obstaculizar su sanción, ya que el Frente de Todos no solo tiene el quórum, sino también la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Senadores.