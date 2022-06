Oficial: exportaciones de cobre tendrán un "régimen progresivo" y optativo de retenciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció un nuevo régimen optativo de alícuota progresiva para los derechos de exportación de cobre, que prevé la continuidad de una alícuota de 4,5% o elegir un esquema de tasas variables según la evolución del precio del mineral.Así lo planteó en el marco de una segunda exposición que concretó esta tarde, en forma virtual, al participar de la emblemática feria de minerales y tecnología organizada por la asociación empresaria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), considerada como la más importante a nivel global. ”Esto va a reducir la volatilidad de la tasa de retorno y favorece los incrementos en inversiones en cobre en Argentina”, aseguró el ministro al afirmar que el nuevo esquema incorpora progresividad y flexibilidad al régimen tributario minero, dando mayor certidumbre del inversor.La alícuota progresiva será optativa para las empresas, ya que antes de iniciar el proyecto de inversión podrán elegir permanecer durante 30 años con la alícuota fija de 4,5% o utilizar el esquema variable. La cartera económica reseñó que los impuestos con alícuotas progresivas según el precio del mineral son utilizados en distintas partes del mundo (por ejemplo en Chile y en Perú) para contribuir a un esquema tributario progresivo de la renta minera que se produce durante ciclos de altos precios internacionales.Al respecto, Guzmán explicó que ”hoy hay importantes y grandes proyectos de inversión en análisis y la medida favorecerá la dinámica en el sector” ya que "brindará mayor estabilidad y mejores mecanismos para atender los patrones de volatilidad que se pudieran dar en el mercado internacional del cobre". ”La Argentina presenta oportunidades muy importantes en la minería y desde el Gobierno nacional, junto a las provincias, articulamos reglas de juego para potenciar el desarrollo del sector. Esta medida es el resultado del diálogo constructivo con el sector y con las provincias”, reafirmó.La presentación de Guzmán se dio en el denominado "Argentina Forum Day", en el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) que se desarrolla en la ciudad de Toronto, Canadá. Allí estuvieron presentes la secretaria de Minería Fernanda Ávila, los gobernadores Sergio Uñac, de San Juan; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Rodolfo Suárez, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gerardo Morales, de Jujuy; y el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Franco Mignaco. "En la minería las oportunidades son muy importantes. Hemos estado trabajando en el campo de acceso a divisas para permitir que haya condiciones que permitan escalar la inversión", subrayó Guzmán en su primera presentaciónLa presentación del ministro se realizó en forma virtual ante la imposibilidad de asistir al evento por la cancelación del vuelo que debía trasladarlo a Canadá, según informó el propio Guzmán. "Lo que está viviendo la Argentina es una transformación de su estructura productiva, que está generando más valor en distintos sectores de nuestra economía", remarcó el ministro.En este sentido, añadió que existe "un camino de crecimiento sostenido hacia adelante" y remarcó que "la Argentina puede hacer una contribución importante, dadas nuestras ventajas comparativas en sectores clave de la economía global. "Uno de esos sectores es la energía, donde tenemos recursos como Vaca Muerta, pero también otras cuencas muy importantes para incrementar la oferta global de energía. Estamos articulando reglas de juego para ello", destacó el ministro.En cuanto al acceso al mercado de cambios para los grandes inversores, aclaró que les permite "el pago de servicios de deuda y distribución de dividendos, lo cual tiene un impacto directo en las posibilidades de las inversiones mineras". "El Gobierno argentino fomenta un diálogo que permita ir construyendo los entendimientos necesarios para potenciar el desarrollo de la inversión y las oportunidades de empleo en nuestro país", concluyó Guzmán, que esta tarde, a partir de las 16.30, participará oficialmente en la feria que se lleva a cabo en Canadá.La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, junto a un grupo de gobernadores de provincias productoras de metales, representan desde hoy a la Argentina en la edición 2022 de la PDAC.