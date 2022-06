Maslatón acusó a Milei de amenazar a sus militantes con "cortarles los ingresos" del Estado y "barrani"

explotó literalmente la interna liberal, específicamente en el espacio que encabeza Javier Milei con la intención de ser candidato presidencial en 2023

Maslatón encendió aún más la mecha interna de los liberales a hablarle directamente a Milei, acusarlo de tener "fascinación escénica" por Mauricio Macri y advertirle que si se "vende a Juntos por el Cambio" va a terminar "degradado" y tratado como "un boludo que perdió"

.@JMilei Y tené en cuenta, estimado Milei, que si te vendés a los socialistas de Juntos por el Cambio ahora, degradado como estás, te van a cotizar muy bajo y te tratarán como un boludo que perdió. Solo te queda reorganizar la campaña y salir al combate como en Holanda y Lezama. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

Lamento que armen tweets falsos y que no se tomen el laburo de chequear en mi Twitter que dicho tweet no existe.

Tengo demasiados temas de los que ocuparme mientras viajo por el mundo para hablar sobre el liberalismo como para perder tiempo en marginales con necesidad de figurar. https://t.co/4PrA30O6UU — Javier Milei (@JMilei) June 13, 2022

asegura que el diputado nacional amenazó a la militancia liberal del sector opuesto a la comanda de Karina Milei y Kikuchi con quitarles los fondos que les otorga del Estado y también los "barrani"

Muchos militantes de Avanzan los Aliados han sido amenazados económicamente por Milei en el sentido de que si no cesan sus actividades les serán cortados los ingresos que reciben, tanto los que provienen de fondos del estado como los 100% barrani que se recaudan regularmente. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

Tras el acto en El Porvenir con 10 veces menos concurrencia que la esperada (tenían expectativa de superar las 10 mil personas y el número escaló hasta el mil),Es que, tras la noche en Avellaneda de hace días, el abogado, influencer y autodefinido como "puntero de Milei 2023"y dirigentes que acompañan al economista desde hace años.Inicialmente, el abogado liberal acusó a la hermana del economista y a Kikuchi, ex vocero dey desde este año armador del espacio liberal, de llevar a la “catástrofe irreversible” al proyecto político de Milei.Karina Milei es la hermana del diputado nacional y siempre fue su persona de confianza ciega. Durante la campaña del año pasado, “el Jefe”, como denomina Milei a su hermana, se encargaba de coordinar la agenda del economista, y articular sus actividades públicas y partidarias.En cambio, hasta finales de 2021 en el plano político los principales armadores eran Ramiro Marra y Eugenio Casielles, legisladores porteños de La Libertad Avanza. Y Maslatón, cercano a este sector, sumaba su apoyo público, mantenía conversaciones con dirigentes y participaba en actos junto al propio Milei, con quien además dialogaba.Tras las elecciones,El ex vocero del autor del Plan de Convertibilidad se sumó como armador nacional del proyecto del diputado.Maslatón explicó en varias entrevistas que. Acusó al "eje Karina-Kikuchi" de "sellar alianzas con viejos dirigentes locales, del neofacismo”. Se refiere al acuerdo político en Tucumán con Ricardo Bussi y con el Partido Demócrata a nivel nacional.Ayer y hoy a través de Twitter y diversas entrevistas,"Estimado Milei, hemos entregado nuestra militancia y dinero para que vos seas el Presidente 2023. No quisiera tener que apodarte en el futuro como 'Capitán Araña'. Tu fascinación escénica por la figura de Macri me tiene muy preocupado. No nos traiciones como Kikuchi", afirmó el abogado.Según su propia explicación, el concepto de "Capitán Araña" hace referencia a "aquel que tras embarcar a la tripulación decide no zarpar, traicionar y quedarse en tierra".Justamente, la alusión a la supuesta idea de que Milei podría haber envalentonado a la militancia pero podría bajarse tiene que ver con su vínculo con el macrismo. "Tené en cuenta, estimado Milei, que si te vendés a los socialistas de Juntos por el Cambio ahora, degradado como estás, te van a cotizar muy bajo y te tratarán como un boludo que perdió. Solo te queda reorganizar la campaña y salir al combate como en Holanda y Lezama", concluyó aquel hilo.Sin embargo, fue el propio Milei quien, también a través de Twitter, le respondió sin nombrarlo., escribió. Antes había subido una foto junto a Karina y a Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño.Pero Maslatón no se detuvo. "Che, Milei, declaraste que tengo un lugar ´marginal` en La Libertad Avanza. Pero yo soy solo un puntero tuyo, te defiendo por todos lados y no aspiro a nada porque no soy político. Y tu hermana, no es intocable, no puede actuar como dictadora delirante y fusiladora, no", tuiteó, y le advirtió que "ponga en caja" a Karina "o se arma la podrida peor que ahora"., agregó.Hoy, Maslatón fue por más y avanzó con una fuerte denuncia contra Milei:"El líder del liberalismo argentino, Javier Milei, ha decidido lamentablemente prohibir las lineas internas en el Movimiento. Está muy ofendido por el crecimiento de ´Avanzan los Aliados` que enfrenta al El Eje destructivo de Karina Milei y Carlos Kikuchi. Milei suprime mercado", chicaneó.En ese sentido explicó que ante la "oferta de cese del fuego y de llamado a la paz interna" de "Avanzan los Aliados" la reacción de Milei fue optar "por la medida más delirante del socialismo-comunismo: se prohíbe el funcionamiento del mercado político, al no poder controlarlo, ni siquiera entender de qué se trata"."Muchos militantes de Avanzan los Aliados han sido amenazados económicamente por Milei en el sentido de que si no cesan sus actividades les serán cortados los ingresos que reciben, tanto los que provienen de fondos del estado como los 100% barrani que se recaudan regularmente", denunció Maslatón.Y concluyó:¿Seguirá como candidato presidencial "autónomo" Javier Milei? ¿Terminará en una alianza con Juntos por el Cambio? ¿Partirá a la principal coalición opositora e irán con Macri en sociedad? El final es abierto.